Salguero, traspasado por el Xerez DFC al inicio de liga, debuta con el Girona en Copa del Rey

Antonio Salguero, central que el Xerez DFC traspasó al Girona en el último día del mercado el pasado 1 de septiembre para formar parte de la cantera del club catalán, ha debutado con el primer equipo este martes en Copa del Rey. El defensa, nacido en Las Cabezas de San Juan el 11 de junio de 2005, es habitual en los entrenamientos de la primera plantilla a las órdenes de Michel, ya había sido citado en liga y ahora le ha llegado la recompensa de su estreno en la competición del k.o.

El central fue titular frente al Constància, del Grupo XI de Tercera RFEF, en un partido que la escuadra catalana ganó por 2-3 a la de Inca y en el que necesitó forzar la prórroga para superar la primera ronda. Salguero disputó todos los minutos. En el filial, ha disputado seis de los ocho partidos de liga que se llevan disputados en el Grupo 3 de Segunda Federación y se ha perdio uno de ellos por estar convocado para el encuentro del primer plantel ante el Oviedo (3-3).

Salguero llegó al Xerez DFC la temporada pasada una vez que finalizó su etapa en la cantera del Real Betis como juvenil en la escuadra de División de Honor y con la marcha de Hugo Castillo al Real Zaragoza se convirtió en un pilar importantísimo en el centro de la zaga para David Sánchez primero y Antonio Fernández después. Disputó 22 partidos, 20 como titular, acumuló más de 1.700 minutos y anotó un gol, al Cádiz Mirandilla en El Rosal en un encuentro que su equipo ganó 0-2.

El club azulino, a través de sus redes sociales, ha felicitado al joven central por su logro, que también le reporta una suma económica estipulada en su contrato de traspaso. El Xerez DFC escribe: "Enhorabuena Salguero por el debut oficial en el Girona FC".