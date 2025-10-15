La única visita del Águilas acabó en tsunami para el Xerez DFC

Vuelta a los entrenamientos del Xerez DFC pensando ya en el importante encuentro de este domingo en Chapín contra el Águilas. Los azulinos, que sólo han sumado cinco puntos en las seis primeras jornadas, vuelven a ocupar zona de descenso tras la derrota en casa del UCAM Murcia y necesitan como el 'comer' el triunfo frente al cuadro murciano para no empezar a verle las orejas al lobo, ya que una victoria en los seis primeros encuentros es un bagaje muy pobre para el equipo, cuya directiva se fijó esta temporada el lema de no sufrir tanto como la anterior, aunque de momento son pocas las alegrías que los de Antonio Fernández les han dado a sus aficionados.

Toca pasar página de la derrota en La Condomina y centrarse ya en un Águilas que merodea la parte alta de la tabla clasificatoria con 11 puntos en virtud de sus tres triunfos y dos empates en estas seis primeras fechas consumidas del Grupo 4 de Segunda RFEF. Los murcianos, dirigidos por Adrián Hernández 'Patiyoso', sólo han perdido un encuentro y fue ante el líder Extremadura en la cuarta jornada liguera. Comenzó la temporada con triunfo en el derbi regional contra el Yeclano Deportivo disputado en El Rubial (2-1) y posteriormente empataba a un gol en Linarejos. Una semana después, volvía a ceder un empate, en este caso en casa en la visita del Xerez CD, un duelo que se resolvió sin goles y encadenaba su tercer partido consecutivo sin ganar, apareciendo alguna que otra voz crítica con el inicio de temporada.

Sin embargo, los murcianos han enderezado el rumbo en las dos últimas fechas, en las que han logrado sendas victorias por la mínima: 0-1 en la Ciudad Deportiva del Almería; y 1-0 en El Rubial frente al Atlético Antoniano en un encuentro que acabó con un polémico penalti a favor de los locales con el tiempo cumplido (97). Mateo no falló desde los 11 metros y dejaba los tres puntos en Águilas, dando un salto en la clasificación y ocupando ahora la sexta plaza empatado con Deportiva Minera, Recreativo de Huelva y Real Jaén, tercero, cuarto y quinto respectivamente.

El Águilas ha visitado Chapín sólo en una ocasión para medirse al Xerez DFC y fue la temporada pasada en un encuentro que acabó por separar los caminos del club con el técnico David Sánchez. En efecto, los murcianos visitaban el Municipal el pasado 9 de febrero en el choque correspondiente a la vigesimosegunda jornada liguera. Un tanto de Castedo, actual futbolista del Estepona que hace unas semanas anotaba en el Estadio para darle los tres puntos a su equipo frente al Xerez CD, significaba la victoria murciana en Chapín y desencadenaba la destitución, esa misma tarde-noche del técnico del ascenso en San Vicente del Raspeig a Segunda RFEF.

El Xerez DFC acumulaba por entonces ocho jornadas sin ganar y la del Águilas -en aquel equipo jugaba Julen Ekiza, actual futbolista azulino- era la sexta derrota en ese tramo de competición y la cuarta consecutiva tras caer antes frente a Juventud Torremolinos, Cádiz Mirandilla y Orihuela. El equipo transitaba los puestos de descenso y tocaba fondo esa semana quedándose a cinco puntos de la permanencia. Antonio Fernández llegaba un día después en sustitución del sevillano y obraba el milagro alcanzando la permanencia a falta de la última jornada con un balance de cinco victorias, cinco derrotas y dos empates.