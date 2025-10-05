Antonio Fernández: "Merecíamos ya este triunfo"
El técnico del Xerez DFC, contento con la primera victoria de la temporada, que "nos va a dar confianza" para afrontar los próximos compromisos
Primera victoria con sufrimiento extremo (2-1)
Antonio Fernández tenía un semblante feliz en la sala de prensa de Chapín tras sumar la primera victoria de la temporada, tres puntos que sacan a los azulinos de los puestos de descenso y que sirven para "coger confianza" y encarar las próximas citas con más alegría. Reconoce que al equipo le tocó sufrir en la segunda parte por el desgaste de jugar con uno menos desde el minuto 35 y se mostró "orgulloso de mis jugadores".
Pregunta.Antonio, una primera valoración del partido.
Respuesta.Yo creo que es un día para estar contentos. Hemos conseguido una victoria de la forma que la hemos conseguido, después de ir 2-0 y quedarnos con un jugador menos, hemos podido aguantar el resultado y al final son tres puntos muy necesarios. El equipo hizo méritos suficientes en las cuatro o tres jornadas anteriores que jugamos. Es un premio al trabajo, tres puntos que necesitábamos en casa, delante de nuestros aficionados.
P.¿Sirve para liberar ya por fin la tensión que había?
R.Tensión tiene que haber siempre porque hoy, ya viste, con 2-0 y te quedas con uno menos, te vuelven los fantasmas y aún por encima si te metes un gol en propia meta pues más fantasmas que vuelven. Pero el equipo creo que ha dado un paso adelante. A nivel defensivo, tuvimos que defender mucho más que atacar, lógicamente, con uno menos y hemos defendido bien el área. Ellos han rematado pero sin excesivo peligro, excepto una intervención al final que tuvo Bloch, que creo que fue determinante y que nos dio esos tres puntos. Contento porque los jugadores lo necesitaban, también lo necesitaba nuestra afición, teníamos ganas de darle una alegría y creo que se lo hemos dado. Nos ponemos con cinco puntos y podemos mirar las cosas de otra manera.
P.¿Dará también confianza para las próximas citas?
R.Sí, una victoria que da confianza y que nos hace ver que el camino por el que estamos es el correcto.
P.¿Cómo ha visto la jugada de la expulsión de Udom?
R.La he visto en imágenes a cámara lenta. Él va de forma lateral, no va frontal al balón, y yo creo que no es para roja directa. Toca balón primero, lógicamente va fuerte, porque tiene que ir fuerte, pero toca primero balón. El árbitro determinó tarjeta roja directa, pues nada, no podemos hacer otra cosa que aguantarnos y tuvimos que reestructurarnos de alguna manera.
P.No sé si te habías encontrado últimamente con un arbitraje tan desquiciante, porque ha vuelto un poco loco a todos.
R.De los árbitros ya sabes que opino poco, nosotros también nos equivocamos, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, yo creo que en este momento mis jugadores, por el estado de excitación que estaban, por no haber conseguido esa victoria que tanto buscábamos, se junta un cúmulo de circunstancias, nos quedamos con uno menos. Yo sí le voy a dar las gracias a mis jugadores por el esfuerzo, a la afición por llevarnos en volandas y ayudarnos a conseguir estos tres puntos, son tan de ellos como nuestros y a seguir trabajando y disfrutar de la victoria y a intentar mejorar los números. Me hubiera gustado una portería cero, no ha podido ser, pero hemos ganado, que era lo importante.
P.¿Florentin ha acabado con el debate que había en la portería?
R.Hay que estar contentos con la actuación de Bloch, está para sumar y para ayudarnos. Nos ha ayudado y en otros momentos, pues seguramente también podrá fallar, somos humanos, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, yo me equivoco, lo dije muchas veces, aquí somos todos una plantilla y tenemos que estar todos unidos. Todos vamos a ser necesarios y no hay nadie imprescindible.
P.Personalizando en otro jugador que llegó al final: Udom. Dos goles a balón parado y lo que aporta en defensa, aunque lo perdéis la próxima semana. ¿Cómo lo está viendo?
R.Hay veces que no consigues en jugada abrir el marcador y tienes que buscar a balón parado, y en ese caso, pues tenemos, creo que argumentos, tenemos buenos lanzadores, tenemos buenos rematadores. El primer goles es a balón parado y el segundo también es una acción muy buena de Diego, un desmarque perfecto, un pase de Parejo al espacio y un buen gol. Yo creo que es para estar contentos, me gustó mucho cómo salió mi equipo, no era fácil debido a de dónde veníamos, de perder en Jaén. El equipo se ha sobrepuesto, nuestra gente ha demostrado tener carácter y como uno menos sacar este partido adelante no era fácil. Muy orgulloso de mis jugadores.
