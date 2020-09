El Xerez DFC busca un central que también pueda actuar de pivote

Con el fichaje de Alfredo Juan Mayordomo 'Máyor', el Xerez Deportivo FC tiene ya 15 fichas cursadas de mayores de 23 años y, por lo tanto, le queda aún una plaza más por cubrir para llegar al límite máximo que permite la normativa de la RFEF. En este sentido, Edu Villegas, director deportivo de la entidad azulina, no descarta la llegada de un central que pueda actuar también como pivote defensivo. Además, con las fichas de Baeza y Javi Valenzuela, el XDFC puede todavía completar la lista de 22 jugadores inscritos con otros cuatro sub-23, aunque Villegas apuesta por los jugadores del filial.

El director deportivo apunta que "queda una plaza libre, ahí estamos siendo inteligentes en el sentido de guardar esa plaza. Nos queda una y esa posibilidad la cerraremos siempre y cuando salga una oportunidad importante y que mejore lo que actualmente tenemos tanto en la primera plantilla como los jóvenes del filial y que son igual de importantes”.

Luego, proseguía: "Ya están todas las parcelas del equipo completas menos la parte defensiva, que sí a lo mejor podría llegar un central que pudiera también actuar de pivote. Pero es algo que no tenemos cerrado o decidida esa situación como sí que queríamos un delantero", en referencia al fichaje de Máyor

Precisamente del delantero alicantino también hacía una valoración: "Es un delantero referencia, con experiencia, que suele jugar una media importante de partidos todos los años. Creo que el ataque y la parte ofensiva de nuestro equipo es importante, con jugadores de calidad y que están implicados en el proyecto. En este caso, Máyor, junto con Antonio Sánchez, es un jugador referente, goleador, rematador, cabeceador y además lo dice su dilatada experiencia en el mundo del fútbol. Ya está entrenando con nosotros, las sensaciones son buenas y viene a sumar”.

Y, una vez más, confía en que los canteranos que están haciendo la pretemporada con el primer equipo den ese paso adelante para no tener que buscar fuera lo que quizá se tenga en casa: "Tenemos la ventaja de que los jóvenes, al tener ficha sub-23 o del Xerez B, pueden jugar con el Xerez grande todo el año. No nos preocupa que tengan la ficha cursada con el Xerez B o con el primer equipo. En este caso, fichas sub-23 tenemos cursadas las de Manolo (Baeza) y la de Valenzuela, pero da igual porque si alguno de los jugadores que tienen ficha del B el entrenador decide que debe ir convocado no habría ningún tipo de problema”.

Por otro lado, además del partido de la Copa de la RFAF contra el Puente Genil, que será en La Juventud al no estar todavía apto el césped de Chapín, Villegas quiere que el equipo juegue algún partido amistoso más en la ciudad porque "sabemos que hay ganas de fútbol, que la afición quiere ver a su equipo".