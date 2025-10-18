Xerez DFC-Águilas FC: ganar para huir del descenso

Cinco puntos de dieciocho posibles acumula el Xerez DFC en este tramo inicial de la temporada 25/26 en el Grupo 4 de Segunda Federación, un botín escaso para la afición azulina y la junta directiva, que así se lo ha hecho saber al técnico Antonio Fernández a través del director deportivo Antonio Bello. Toca ponerse las pilas y volver a sumar de tres en casa. El técnico gallego no se siente cuestionado y sí convencido de voltear la situación con unos futbolistas a los que defiende "a muerte" y de los que asegura que "no les falta actitud".

Los xerecistas reciben este domingo (18:00) en Chapín al Águilas FC en un partido con connotaciones especiales por lo mucho que hay en juego. Los murcianos aterrizan en el Municipal con la flechita para arriba tras sumar seis de seis contra Almería B y Antoniano y empatados a once puntos con las escuadras que ocupan puestos de play-off y los azulinos están en descenso tras perder la pasada jornada ante el UCAM en La Condomina por 2-1.

El cuadro de Fernández Rivadulla ha ganado únicamente un choque desde que arrancó el curso, ante el Yeclano (2-1) en Chapín hace quince días, y necesita volver a sumar de tres en su feudo, que debe ser su mejor aliado para salir de la zona complicada cuanto antes. Los errores defensivos están lastrando a un equipo que propone y genera, pero al que le cuesta cerrar los partidos. Siempre marca, pero no ha dejado su portal a cero en ninguno de los seis partidos disputados y eso le está lastrando, ya que es el conjunto que más goles encaja, diez, los mismos que el colista Atlético Malagueño.

La pasada jornada, el equipo se plantó en Murcia con la importante baja de Udom en defensa por la roja directa que vio ante el Yeclano, pero esta semana vuelve y estará en el centro de la zaga. El joven nigeriano en muy poco tiempo se ha ganado la confianza de la afición y la de los técnicos con sus dos goles y sus actuaciones. Su altura es un baluarte a la hora de defender y de atacar. Morante será el sacrificado respecto a la zaga que jugó frente al equipo universitario. Beny, ya totalmente restablecido, repetirá en el lateral izquierdo por segunda jornada consecutiva, con lo que su compañero Carlos Daniel volverá a ocupar el puesto de central zurdo. En el flanco derecho lo normal es que también repita Marcelo, que se ha hecho en los últimos compromisos con el puesto que ocupaba Juanjo Mateo.

En la medular, Rafa Parejo es fijo y lo normal es que le acompañe en la sala de máquinas Gandoy porque Curro Rivelott no está teniendo demasiado protagonismo. Diego Iglesias y Fran Viñuela pueden estar en las bandas, sin descartar la aparición de Sergio García por uno de sus dos compañeros. Ilias, uno de los xerecistas más en forma y que más desequilibra, es indiscutible en la mediapunta y arriba Dieste es la única solución que le queda al entrenador gallego, ya que Emaná sigue lesionado. De hecho, en la lista ha vuelto a entrar el joven atacante del filial Dani Torres, que ya debutó en Murcia.

El Águilas, que la pasada temporada ya se llevó los tres puntos del Municipal, provocó la destitución de David Sánchez y la llegada al banquillo del gallego, cuenta para medirse a los azulinos con la baja de Seth Vega y tiene las dudas de Antonio Sánchez, Javi Pedrosa, Christian Martínez y Kevin Manzano, todos ellos con molestias.