El Xerez DFC iguala su peor arranque de liga en Segunda RFEF

El Xerez DFC no ha comenzado la temporada 25/26 como todos esperaban en cuanto a registros y está afrontando un inicio de liga complicado. Las sensaciones que transmite el equipo sobre el verde en este primer mes de campeonato no se corresponden con sus números. Los azulinos, cuando se ha cumplido un mes de competición, no han estrenado su casillero de triunfos en el Grupo IV de Segunda Federación y suman solo dos puntos sobre doce tras dos igualadas ante La Unión Malacitano en Totana y el filial del Málaga en Chapín. Los otros dos partidos los saldó con derrotas, el primero en casa contra la Deportiva Minera (1-3) y el último en La Victoria frente al Real Jaén (2-1).

El conjunto azulino está mostrando falta de acierto en la definición, aunque también se ha encontrado con grandes actuaciones de los porteros rivales, en la toma de decisiones finales en ataque y le está penalizando en exceso los errores que comete en defensa, más individuales que colectivos. Antonio Fernández está intentando corregir esos aspectos, pero no es fácil incidir en factores que dependen de acciones de jugadores concretos en momentos puntuales. El portero José Perales ha sido uno de los señalados por esos errores individuadles y, tras su lesión, el club ha buscado soluciones. Florentin Bloch firmó el jueves y debutó el domingo casi sin tiempo para adaptarse y conocer a sus nuevos compañeros. Le ha ganado la batalla a Oier Arribas.

La escuadra azulina cumple su cuarta campaña en la categoría y sus registros actuales igualan los de la temporada 22/23, en la que terminó descendiendo. Aquel ejercicio también lo inició con dos puntos con Pérez Herrera en el banquillo. El Mancha Real sorprendió al equipo en Chapín (0-1), luego perdió en La Condomina contra el UCAM (3-0) y en las jornadas tercera y cuarta reaccionó. Firmó tablas con Yeclano en casa (0-0) y San Roque en Lepe (1-1). Los xerecistas, poco a poco, se fueron afianzando y llegaron a encadenar seis partidos sin perder, con un triunfo muy valioso en El Palmar frente al Atlético Sanluqueño por 1-2 y con jugador menos por la expulsión de Simeone, pero tras igualar con el Antequera, que era líder, en la octava cita, el jerezano fue despedido. El equipo era 15º con ocho puntos. El desenlace de la temporada es conocido. Ni Francis ni Romerito pudieron enderezar el rumbo y llegó el descenso.

El pasado curso, el Xerez DFC cubrió su mejor arranque en la categoría. Tras cuatro partidos, los de David Sánchez tenían seis puntos (7ª plaza) y marchaban invictos. Habían ganado una cita y empatado tres: 1-1 con el Estepona, 1-1 contra el Juventud Torremolinos, 0-2 ante el Cádiz Mirandilla y 2-2 frente al Orihuela. Tras esa jornada cuarta había dos equipos más que no habían perdido, el San Fernando, que acabó descendiendo y desapareciendo, y el cuadro de Antonio Calderón, que ascendió como campeón de grupo.

Con altibajos, con el paso de las jornadas, los xerecistas se complicaron la permanencia. Sánchez fue destituido y con la llegada de Antonio Fernández las cosas mejoraron y los azulinos lograron una trabajada salvación a falta de una jornada para el final después de imponerse al Xerez CD en el derbi por 2-1. Alcanzaron los ansiados 40 puntos, los mismos que no le dieron para salvarse en la 22/23.

En su estreno en 2ª RFEF, a la escuadra de Pérez Herrera le costó arrancar, pero terminó bastante bien. En sus cuatro primeros choques sumó cuatro puntos, con un triunfo, un empate y dos derrotas y concluyó décimo con 47, su puntuación más alta y su mejor puesto. El Córdoba pasó por Chapín como un ciclón y le ganó 1-5, aunque empezó por delante en el marcador con un gol de Bello, ahora director deportivo azulino, y en su primera salida cayó en el Príncipe Felipe ante el Cacereño (2-0). Estrenó su casillero en Chapín imponiéndose al Villanovense por 2-0 y mantuvo su dinámica en el José Fouto con una igualada a cero con el Mérida.

Los azulinos tienen este martes la jornada libre y este miércoles regresan al trabajo para comenzar a preparar su próximo compromiso en Chapín, el que les enfrentará al Yeclano el domingo (18:00). Los de Antonio Fernández tendrán el reto de lograr el primer triunfo del actual ejercicio ante un rival que no pasó del empate a cero el domingo en su derbi murciano ante el Lorca. Está llamado a pelear por la parte alta, pero hasta el momento tampoco le van demasiado bien las cosas y tienen cuatro puntos, con un triunfo, en La Constitución con el Melilla, la citada igualada con el Lorca y dos derrotas, Águilas y Extremadura con idéntico tanteador, 2-1. Los azulinos les superarán en la tabla si vencen a un adversario que la pasada temporada se llevó un punto del Municipal (0-0) y que esta campaña ha tropezado en sus dos salidas.