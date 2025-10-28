El Xerez DFC hace oficial la llegada de Diego Caro al banquillo

Ya es oficial. El Xerez DFC ha anunciado a través de sus redes sociales que el entrenador elegido para dirigir al primer equipo tras la destitución de Antonio Fernández por los malos resultados es Diego Caro Delgado (Villa del Río, 2 de abril de 1979). El técnico será presentado este miércoles, ha programado una doble sesión de trabajo para comenzar a preparar el partido del domingo (17:00) ante el Antoniano en Chapín y llega acompañado de Jesús Ruiz como segundo.

El cordóbes se hace cargo de un equipo en descenso (ocupa el puesto 16º) con seis puntos, pero a tres del Linares, que marca el play-out con nueve, los mismos que tiene el Melilla, fuera de peligro por la diferencia de goles. Tiene mucho trabajo por delante y su principal misión será mejorar las prestaciones defensivas de una escuadra que con el gallego no ha dejado este curso todavía la portería a cero y que es el segundo peor conjunto del grupo en cuanto a goles encajados, 14, uno menos que el Atlético Malagueño con 15.

El club detalla en su comunicado la experiencia que acumula un entrenador que comenzó su carrera como preparador bastante joven, a sus 31 años, comandando desde el banquillo al SP Escañolense. Tras un periplo de varios años por la Primera División Andaluza en los que pasó por el Torredonjimeno, se hizo cargo de un ambicioso proyecto en el Ciudad de Lucena, equipo con el que consiguió el ascenso a Tercera División, en una campaña en la que, por primera vez, se midió al Xerez DFC.

En la temporada 19-20 lideró el proyecto del Salerm Puente Genil, recalando dos años más tarde en el filial del Córdoba CF. Con el segundo equipo cordobesista jugó el play-off de ascenso a Segunda Federación en la 23-24. La pasada campaña, Diego Caro comandó al CD Illescas del Grupo 5 de Segunda Federación.

El club da "la bienvenida a Diego Caro como nuevo entrenador del primer equipo y le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa en la que llevará el timón de la nave xerecista".