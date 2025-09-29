Xerez DFC y Real Jaén condenan la pelea entre radicales antes del partido del domingo

No a la violencia. Xerez DFC y Real Jaén se han pronunciado tras la batalla campal -una gran pelea con sillas y palos y acabó con al menos un herido- protagonizada por radicales de uno y otro club antes el partido entre ambos de este domingo en La Victoria y que terminó con triunfo local por 2-1. Las entidades lamentan lo sucedido en los aledaños del parque de La Alameda y han emitido sendos comunicados en los que condenan lo sucedido.

El Xerez DFC, a través de sus redes sociales, ha escrito: "condenamos rotundamente los incidentes ocurridos en la previa del partido disputado frente al Real Jaén. Nuestra entidad rechaza cualquier manifestación de violencia que atente contra los valores del deporte, la convivencia y el respeto entre aficiones. Por todo ello, reiteramos nuestro compromiso con un modelo de club popular, inclusivo y ejemplar dentro y fuera del terreno de juego. Del mismo modo agradecemos el comportamiento de los cerca de 200 aficionados xerecistas desplazados a Jaén cuyo ejemplo de animación fue reconocido incluso por parte del público local".

El Real Jaén, por su parte, se ha expresado en términos parecidos tras el comunicado del Xerez DFC: "Nuestra entidad se suma al comunicado de nuestro rival del pasado domingo y expresa su condena ante cualquier manifestación de violencia que atente contra los valores del deporte, la convivencia y el respeto entre aficiones que deben imperar en cualquier evento deportivo. Nuestro club reconoce el ejemplar comportamiento de los cerca de 200 aficionados xerecistas que vieron el partido en nuestro estadio, cuya actitud nada tiene que ver con la mostrada en los aledaños del coso de La Alameda".