"Preocupados no, estamos ocupados, de abajo no se sale ni con prisas ni con nervios"

El entrenador del Xerez DFC, Antonio Fernández Rivadulla, confía en que su equipo sume este domingo (18:00 horas, Chapín) la primera victoria de la temporada ante el Yeclano, un recién descendido que tampoco ha arrancado la temporada de la mejor forma. Los xerecistas, con dos puntos en las cuatro primeras jornadas, ocupan puestos de descenso y son el equipo más goleado junto al Malagueño (7 tantos). El técnico gallego apunta que su equipo ha trabajado esta semana en la faceta defensiva que le está costando puntos (centros laterales que están costando goles) y también apunta que hay que mejorar el acierto en ataque, ya que están creando muchas ocasiones pero la puntería está siendo escasa.

Pregunta.Antonio, ¿cómo afronta el equipo este partido contra el Yeclano?

Respuesta.El objetivo que tenemos en mente es darle por fin una alegría en cuanto al resultado a la afición, conseguir esos tres puntos que tanto estamos peleando y tanto queremos, pero dentro de la calma, dentro de hacer las cosas bien, no de la precipitación o de la improvisación, tener las cosas bien trabajadas, analizar bien al rival y a partir de ahí, la afición se está comportando de 10, los dos partidos que llevamos en casa la verdad que está siendo impresionante. El cuerpo técnico y la plantilla estamos deseando darles esa alegría de la consecución de tres puntos y que se queden en casa.

P.¿Qué es lo que más le preocupa, los goles que lleva encajados el equipo, varios de factura similar, o que se fallen tantas ocasiones en ataque?

R.Yo creo que es un equilibrio entre las dos cosas. Si las ocasiones que creáramos las hubiésemos materializado, a lo mejor no penalizarían tanto las que nos están metiendo. Si también nos ponemos a analizar, las ocasiones claras que nos genera el rival no son tantas en estos cuatro partidos. A lo mejor el día de Jaén sí que hubo algún acercamiento con mucha más posibilidad, pero el otro día tiramos nosotros más a gol entre los tres palos que ellos, pero los rivales están teniendo mucho más acierto. Estamos trabajando los centros laterales, que es una de las cosas que a lo mejor nos están penalizando un poquito más, pero también es una cosa que está penalizando al Yeclano. A ver si conseguimos acertar en ese once y que ese once tenga claro que, lógicamente, la entrada de jugadores de segunda línea es clave. Es decir, son errores que nos están penalizando y ahí tenemos que mejorar. Y en ataque, estamos creando bastantes oportunidades y claras como para que el bagaje sea tan pobre. Si no, yo creo que estaremos hablando de otra puntuación y de otras sensaciones.

P.Porque las sensaciones no son malas...

R.Yo creo que en los tres primeros partidos las sensaciones fueron muy buenas. El otro día, a lo mejor, no estuvimos del todo bien a nivel defensivo, sobre todo. Nos encontraron mucho entre líneas y eso hay que mejorarlo. Yo soy el primero que se da cuenta de ese error que ha cometido el equipo. Los pivotes estuvieron muy bajos, no salieron acompañando a la presión a los delanteros. En la segunda parte mejoramos un poquito más y el equipo fue más presionante y robó más balones en zona de creación de ellos y creando más problemas.

P.¿Qué Yeclano espera? Pese a ser un recién descendido tampoco ha arrancado bien.

R.Por lo que tengo analizado del rival es un equipo valiente, que tiene una propuesta valiente. Para nosotros es clave tener un buen orden defensivo, como siempre digo. A partir de ese buen orden defensivo seguramente tendremos un buen orden ofensivo. Y después ser nosotros. Creo que debemos jugar sin complejos, sin ningún tipo de presión. Llevamos cuatro jornadas. Lógicamente, queríamos una puntuación mejor de la que llevamos pero no es momento aún de ponernos nerviosos dentro del vestuario, sino de estar tranquilos, que las victorias van a llegar. Estoy convencido de ello. El equipo está trabajando muy bien. Lo que sí que tenemos que hacer es competir mejor. Y competir mejor es que los delanteros aprovechen las que tengan y a nivel defensivo ser mejores. Y después, a la hora de contrarrestar al rival en fases, tener las cosas un poquito más claras.

P.¿Esa tranquilidad que hay dentro del vestuario la hay también en el entorno?

R.Yo no he tenido ninguna conversación con nadie. Tengo conexión con el director deportivo y la verdad que en ese aspecto estamos tranquilos. Estamos no preocupados y sí ocupados en intentar revertir la situación a nivel clasificatorio, mejorarla. Salir de esa zona en la que estamos. Pero de esa zona no se sale con prisas ni con nervios, se sale con las cosas bien trabajadas y con tranquilidad. Y, lógicamente, apretando al equipo, para que dé el cien por cien el domingo. Y a partir de ese cien por cien tener la fortuna necesaria en las áreas para estar acertados y que el rival no lo esté.

P.Christian Dieste está siendo el elegido para partir como titular y pierde a Emaná por lesión. ¿Qué otro futbolista puede hacer esa función cuando salte al campo?

R.Con la planificación que tenemos de plantilla, lógicamente tenemos que tirar ahora mismo de jugadores del juvenil o un jugador del filial o colocar a un jugador fuera de su zona. Estamos trabajando durante toda la semana con dos delanteros, Dani Torres y Domi, que están en dinámica del primer equipo y están haciendo bien las cosas en sus equipos, tanto en el juvenil como en el filial. Tienen que tener un bagaje, tienen que tener un acoplamiento del equipo mayor para poder ser de total garantía. Ahora mismo son jugadores que pueden participar y dependiendo de lo que veamos en el partido, lo veremos conveniente o no.