El técnico del Yeclano, sobre el Xerez DFC: "Si miramos que van últimos estamos muy equivocados"

Iván Martínez, técnico del Yeclano, se ha ausentado parte de esta semana de los entrenamientos del equipo para ayudar en su pueblo, Cuarte de Huerva (Zaragoza), debido a las graves inundaciones que ha sufrido esa zona aragonesa. Ya de vuelta, el entrenador ha analizado lo que puede dar de sí el partido contra el Xerez DFC, al que califica de un buen rival pese a ocupar la penúltima posición de la tabla.

"En los dos entrenamientos que he podido estar el equipo ha entrenado muy bien y está preparado para competir en Chapín. Sabemos que tenemos que mejorar con respecto a estas cuatro jornadas que llevamos, en ello hemos hecho hincapié esta semana y creo que los chavales están preparados. Creo que va a ser un partido muy difícil. Si miramos la clasificación y vemos que nuestro rival va último creo que estamos equivocados, hay que analizar a los rivales, hemos visto sus cuatro partidos y aunque la clasificación está para algo, no demuestra el poderío de la plantilla que tiene y de sus jugadores, tienen un buen equipo", comentó.

El Yeclano ha perdido por 2-1 sus dos salidas ligueras más una tercera en Copa RFEF y el técnico apunta que "se ve claro que somos un equipo en proceso, tenemos que mejorar la efectividad. No son los resultados que esperábamos porque creo que deberíamos llevar más puntos, pero creo que tenemos que mejorar en personalidad y en creernos que somos un buen equipo".

Martínez cree que su equipo puede aprovechar "el nerviosismo" de un adversario que todavía no conoce la victoria esta temporada y pide a su equipo no cometer los errores de Águilas, donde encajó dos goles en los tres primeros minutos: "Eso lo hemos corregido y ahora no hay que mirar la clasificación del rival. Hemos visto sus cualidades, sus defectos y espero que el equipo salga a Chapín con personalidad y que no le afecte ese miedo de ver cuatro o cinco mil personas en un estadio de Primera División".

Además, considera que "jugar en un campo de grandes dimensiones y que el terreno de juego esté bien nos beneficia porque somos un equipo que nos basamos en tener el balón, pero eso no quiere decir que los jugadores no corran, en este mundo del fútbol y más en este Grupo 4 el equipo que no esté bien táctica y físicamente es un equipo que no puede conseguir nada positivo. Si no ponemos la misma actitud o agresividad que el contrario no podremos sumar en Chapín".