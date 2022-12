Macarena de Jerez: "Llevo dos noches sin dormir de los nervios"

Desde que en 1999 la Peña Tío José de Paula levantara el telón del Villamarta para llevar a cabo su primera zambomba-espectáculo, muchas han sido las propuestas que han desfilado por el escenario del teatro jerezano. Macarena de Jerez encabeza la que será la edición número 23, una cita que tendrá lugar este sábado a partir de las 20.30 horas y que, como el resto de montajes de este tipo programados para esta Navidad, han agotado el papel.

La cantaora jerezana ha asumido este año la dirección del espectáculo que cada diciembre la Federación Local de Peñas Flamencas lleva al teatro, en esta ocasión representando a la Peña Flamenca La Zúa.

Veinte personas componen una apuesta titulada 'Aromas de Navidad' y que supone todo un reto para la artista, ya que por primera vez afronta la dirección de un espectáculo tan complejo. "La verdad es que antes había estado en Villamarta con 'Loleando', el homenaje que hice a Lola Flores, pero no tiene nada que ver con esto. Somos muchos, cada uno de un padre y una madre y ya se sabe, no es fácil coordinar a todo el mundo. He tenido que sacar el capote de Paula más de una vez", asegura.

Dentro del elenco encontramos las voces de Carmen Méndez, Carmen Grilo, Macarena Vinaza, Alicia Jiménez, Rosario Madrugón, Antonia Núñez, Nerea Domínguez, Juan Lara, Luis Santiago, Manuel Zarzana y Álvaro Valle, a los que hay que unir las guitarras de Domingo Rubichi e Ismael Heredia, la percusión de Carlos Grilo, las palmas de Manuel Vinaza y la zambomba de Ali de la Tota. Como artistas invitados estarán Fernando Soto, Antonio Reyes y la violinista Sophia Quarenghi.

Quizás sea este hecho, el contar con un número importante de componentes, ha sido el que más quebraderos de cabeza le ha traído. "Poner de acuerdo a todos para los ensayos y demás ha sido duro, porque yo estoy acostumbrada a depender de mí, y ahora estás al frente de veinte personas, pero bueno, hemos trabajado mucho durante los dos últimos meses y espero que salga bien".

De cualquier forma, como ella misma reconoce, "los nervios están ahí, subirse a las tablas del Villamarta con un espectáculo en el que eres cabeza de cartel, es una responsabilidad, y ya se sabe, llevo dos noches sin dormir", recalca entre risas.

Para Macarena de Jerez, la Navidad "me trae muchos recuerdos, sobre todo de cuando era niña y cantaba todos estos villancicos. Cuando escucho algunos como 'A dormir que han dado la una...' me emociono, porque fue una época muy bonita de mi vida".

Por eso mismo, para esta puesta en escena "he preparado un repertorio muy variado. Sé que el teatro es exigente, por eso hemos hecho villancicos de corte clásico, de los que conoce todo el mundo, pero también llevamos algunos nuevos, siempre con la idea de ofrecer al público algo distinto".

Entre esas nuevas creaciones destacan dos que ha compuesto ella misma. "Uno se llama 'Venimos a cantarte' que es una nana, y el otro se llama 'Manuel'. Siempre me ha gustado componer mis cosas, pero nunca las he registrado hasta ahora. Estos últimos meses, mientras iba de camino a dar clases a Cádiz, me ponía a apuntar cosas, se las enviaba a mi marido, Manuel, y así han salido los dos".

Macarena de Jerez inicia así un mes de diciembre intenso pues ya tiene cerradas "20 zambombas en diferentes puntos de España". Su carácter extrovertido y ese don de gente hace que para este sábado vengan a Villamarta "gente de todos sitios, vienen de Bilbao, de Córdoba, de Cádiz, de Sevilla y de Valencia, además de los míos de Jerez, estoy encantada".