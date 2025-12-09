El Encuentro Navideño de Coros de Mayores de Jerez se aplaza al jueves 11 por previsión de lluvias

El Encuentro Navideño de Coros de Mayores previsto para este miércoles, 10 de diciembre, en la Alameda del Banco, se aplaza al jueves, día 11, por previsión de lluvias.

El Encuentro de Coros de Mayores dará inicio a las 18:00 horas, y contará con la actuación de los coros Solera de las Angustias, Al compás de Jerez, Voces con Solera, Asociación de Mujeres Pino Grande y Cantares de El Abuelo.