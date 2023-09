El Festival Rockin' Sherry de este sábado, uno de los platos fuertes de las Fiestas de la Vendimia y organizado por The Rock and Roll Club Jerez, reúne en las plazas del centro de Jerez a los grupos G-String Killers, The Blueberries, Bert Blackmont and The Bats, Uncle Charlie Combo y The Fever Band.