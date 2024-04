La Junta vuelve a rechazar la construcción de una planta fotovoltaica junto al parque eólico de El Barroso

La Junta de Andalucía ha vuelto a rechazar la autorización para construir un parque fotovoltaico entre los parajes de Macharnudo y Añina promovido por la sociedad que ha construido el parque eólico El Barroso, una instalación que ha generado una importante controversia por su impacto visual en uno de los parajes vitivinícolas de mayor valor del Marco de Jerez. La pretensión del promotor era que ambas instalaciones hibridaran evacuando la energía generada en una subestación ya existente junto a la finca El Barrosillo.

El motivo esgrimido por el organismo autonómico en una resolución suscrita este jueves es la “moratoria” aprobada por el Ayuntamiento de Jerez para que se implanten instalaciones de generación de energía renovable en un radio de 600 metros en torno a la zona de viñedos del término municipal. El proyecto se barajaba construir a aproximadamente kilómetro y medio al oeste del parque eólico ya operativo, en terrenos del pago de Añina.

Con esta nueva resolución son tres veces las que el organismo autonómico ha rechazado este proyecto. La primera vez fue a mediados de 2022 cuando se archivó el expediente ya que el promotor no presentó toda la documentación. El segundo intento fue al año siguiente, pero la tramitación caducó por el mismo motivo. Y en este tercer intento se ha rechazado por la “moratoria” municipal que entró en vigor a finales del pasado mes de febrero.

A mediados de noviembre, la sociedad Parque Eólico El Barroso SL, que está participada por la energética austriaca Verbund y la firma Capital Energy, presentó una modificación de su solicitud para obtener la autorización ambiental unificada, paso previo para obtener el beneplácito autonómico. Sin embargo, a principios del mes de marzo, la Delegación de Urbanismo remitió su informe a la Consejería de Sostenibilidad donde advertía de que a finales de febrero entraron en vigor las ‘directrices y estrategias para la protección paisajística de los suelos calificados en el vigente PGOU como suelo no urbanizable con la categoría de especial protección-viñedos’, la fórmula aprobada en un pleno para evitar que se construyan parques de generación de energía renovable en el entorno de los viñedos y evitar así que no haya más casos como el del parque eólico de El Barroso, cuya construcción no pudo impedirse ya que no había normativa legal o urbanística que lo propiciase.

En este informe, se apunta que el enclave donde se proyecta el parque fotovoltaico —que tendría una potencia instalada de 11,9 megavatios y ocuparía una superficie de unas 29,1 hectáreas— “están afectadas por la banda perimetral de 600 metros alrededor de un suelo clasificado dentro de la categoría de suelo no urbanizable de especial protección - viñedos”.

Tras recibir este informe, la Junta de Andalucía se lo remitió al promotor de la instalación y le dio un plazo de 15 días para que presentara las alegaciones ya que, a pesar de que contaba con un informe de compatibilidad previo, este “ya no es válido” tras “la aprobación de la moratoria”. Sin embargo, la sociedad no dio respuesta al trámite de audiencia por lo que, a continuación, se procedió a concluir el expediente y archivar el procedimiento basándose únicamente en el informe del Ayuntamiento jerezano.

No obstante, el promotor tiene la posibilidad de presentar recurso ante esta decisión adoptada en el plazo de un mes.