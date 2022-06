La Fundación Down Jerez Aspanido ha celebrado un año más su Noche de las Candelas, una cita que cumple su sexta edición. Con este evento se intenta dar visibilidad al colectivo de personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual. Para ello, se realizó este jueves por la noche un encendido multitudinario de velas en el centro de la ciudad, concretamente, en la Alameda del Banco. Además, el director de Canal Sur en Cádiz, Javier Benítez, leyó un manifiesto de apoyo a este colectivo; y la finalista de Got Talent, Nazaret Natera, actuó poniendo el broche final a la Noche de las Candelas.