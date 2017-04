Hablemos de motos

Corramos un tupido velo con la polémica de las 'paragüeras' y hablemos de carreras. La única teoría política que ha triunfado hasta ahora en el motociclismo, es la que puso fin al 'bipartidismo' el pasado año, convirtiendo a MotoGP en el mejor ejemplo de rivalidad deportiva, con más de dos candidatos al título en esta emocionante categoría que levanta pasiones y no debates estériles en los cinco continentes. Gracias a ello, Jerez dará vida este fin semana a un Gran Premio de España con alicientes sobrados y un tri-duelo asegurado entre Rossi, Viñales y Márquez, que encabezan por ese orden la clasificación provisional del Campeonato.

Nadie pone dudas o discrepa que MotoGP ofrece actualmente la mayor competitividad de su historia, que ya quisieran para sí otros deportes. Hasta la todopoderosa Fórmula 1 toma como referencia a esta categoría que ofrece gran igualdad y fuerte rivalidad entre pilotos y marcas. De este modo, la batalla del domingo 7 de mayo en Jerez se propone de nuevo muy abierta y con muchos aspirantes a la victoria. La lucha puede ser antológica y con lleno hasta la bandera.

Sólo se llevan disputadas tres pruebas (Qatar, Argentina y EEUU) de las 18 previstas en esta temporada 2017, por lo que aún es imposible aventurar nada, todo está en el aire. Lo que resulta irrebatible es el liderazgo de Valentino Rossi, que pese a no haber ganado aún una carrera este año, no se ha bajado del podio desde el primer Gran Premio de Losail, siendo el piloto más veterano que con 38 años manda en la categoría reina desde 1949. El nueve veces campeón mundial, que además atesora el récord de triunfos de la categoría reina en Jerez (siete, la última en 2016), destaca que "llegar líder a España es como tomarme una pequeña revancha, salir de un periodo feo. Estoy contento por volver a llevar el mando del Mundial desde aquella desgraciada carrera de Valencia 2015 en la que perdí un título". ¿Recuerdan aquel famoso año de la patada a Márquez en Malasia y sus polémicos efectos colaterales posteriores? Mejor olvidarlo.

Su compañero de equipo en Yamaha, Maverick Viñales (22 años), ha logrado hasta el momento dos victorias y lamentado una caída en Austin, de la que afirma "querer sacarse la espina en Jerez". De momento, sus dos victorias de Qatar y Argentina le permiten marchar segundo en la máxima cilindrada a seis puntos de Rossi, mientras que el campeón en título, Marc Márquez (24 años), es tercero con su 'indomable' Honda en la provisional de MotoGP, a 12 puntos de Valentino. Estos tres pilotos, junto a sus respectivas escuderías, realizarán a partir de hoy unas sesiones de entrenamientos en el circuito de Le Mans, con la intención de preparar a conciencia tanto la cita gala (21 de mayo), como la de este domingo en Jerez.

Estos ensayos de Francia, que también contarán con la participación de Lorenzo y su Ducati, pueden resultar muy beneficiosos para Márquez, que no esconde sus dudas respecto a la Honda que pilota: "Nos falta algo, todavía no me siento perfecto con la moto. Necesitamos entender lo que ocurre, porque si lo comprendemos y arreglamos ese problema podemos luchar con fuerza por el campeonato". Marc, que sólo ha ganado en una ocasión en Jerez (2014), se fue al suelo en la segunda cita mundialista de Argentina y acaba de lograr el quinto triunfo consecutivo en su circuito talismán de Austin. El tricampeón de MotoGP considera que "Valentino es un piloto muy completo. Resulta admirable que con 38 años esté liderando un Mundial después de tres carreras. Será un duro rival, porque ahora en Europa sabemos que nos cuesta un poco, pero a ver si podemos estar cerca".

No hay que olvidar que Márquez estuvo hace un mes en Jerez realizando pruebas de cara a este Gran Premio de España, la duda es si su moto podrá presentar batalla a las Yamaha, que en la última década están brillando más que las Honda en esta pista. Eso sí, la marca del ala dorada tiene el récord de triunfos en este trazado, con 18 victorias frente a las 9 que atesora la firma de los diapasones, dos ostenta Suzuki y una tiene en su haber Ducati.

Esta última marca está representada este año por Jorge Lorenzo, al que le va a costar muchísimo reverdecer laureles de los tres triunfos cosechados hasta ahora con su anterior Yamaha en la pista jerezana (2010, 2011 y 2015). Con ese fin estuvo preparando esta prueba hace unas semanas en suelo andaluz. El mallorquín, tricampeón de MotoGP, marcha decimotercero en la clasificación provisional del Campeonato, a 34 puntos del líder Rossi y ha tenido como mejor resultado un noveno en la pasada prueba de Estados Unidos. Le está costando mucho adaptarse a la Ducati, con la que su compañero Dovizioso marcha cuarto del Mundial.

En sexta posición del Campeonato encontramos a Dani Pedrosa, que en MotoGP ha ya ganado dos veces en Jerez (2008 y 2013) y que cuenta con la experiencia y motivación para luchar por la victoria en este Gran Premio. Otra cosa es que su Honda, con la que subió al podio en la pasada prueba de Austin, sea tan competitiva como las Yamaha. Del mismo modo, hay que poner mucha atención a otros pilotos (23 en total) como Cal Crutchlow, que pese a no formar parte del equipo oficial de HRC, con Márquez y Pedrosa, marcha quinto del Mundial. Y mucho ojo también al bicampeón de Moto2 Johann Zarco (Yamaha), revelación de MotoGP.

Así pues, el Circuito de Jerez promete un nuevo lleno hasta la bandera este domingo 7 de mayo en el que, a priori, el sol y las altas temperaturas volverán a reinar, como viene siendo habitual en los 30 años de historia de este trazado andaluz. Eso sí, podrán usarse cremas protectoras, gorras y hasta paraguas (unisex) para mitigar los rayos uva. Nadie va a prohibirlos, todo lo contrario, se aconsejan. La única polémica o debate constructivo que se suscite entre la marabunta de aficionados será quién va a ganar esta prueba jerezana. Puede que sea Rossi, o tal vez Márquez, o bien Viñales, quizá Pedrosa, e incluso Lorenzo, todos optan en lucha 'democrática' tras el fin del 'bipartidismo'. Por tanto, hagan sus apuestas y que nadie les coarte la libertad de opinión y expresión. Que gane el mejor y que el público soberano disfrute del espectáculo. De eso se trata, ¿o no?

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.