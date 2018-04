El palio rojo del DESAMPARO

El palio de la Virgen de Desamparo es un modelo que reinterpretó la familia Elena Caro de una idealización de un genio que revolucionó la Semana Santa de Andalucía y del resto del mundo: el gran Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Con motivo de la vuelta de la hermandad a su templo de Santiago, en la procesión extraordinaria que se llevó a cabo, estuvieron presentes cofrades de la junta de gobierno de la Macarena que estuvieron observando el palio de la Virgen del Desamparo. Quedaron sorprendidos con la similitud del actual que pasea la Esperanza Macarena cada 'Madrugá' sevillana. Y añadieron sin dolerle prendas que "este es más completo que el de la Esperanza Nuestra". No sabríamos decir cuál es más bueno. Si se puede aseverar que se trata de dos obras imperecederas. Una está en Jerez; y la ciudad no se puede permitir perderla como consecuencia del deterioro del tiempo.

Un euro a favor de un palio que Jerez no debe perder

Los costes a los que debe enfrentarse la hermandad del Prendimiento son elevadísimos y los recursos no son los de antes cuando familias adineradas y pertenecientes a la aristocracia hacían de mecenas para acometer estas grandes obras. Aquellos tiempos pasaron y ahora hay que echar mano de la imaginación. Desde estas páginas cofrades reivindicamos una cuestación cofrade generalizada si hiciese falta para no perder este regalo que los hermanos del Prendimiento hacen a la ciudad cada Miércoles Santo. Con tan sólo un euro aportado por cada cofrade, el proyecto podría ver la luz. Apuntamos este apoyo como una idea. No cabe duda de que serían miles los jerezanos que contribuirían con su euro para no perder definitivamente esta joya andante.