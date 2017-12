"Mi GT tiene que estar ahí, tengo que homenajear a mi amigo Paco"

Después de conseguir su séptimo título de campeón de Andalucía en la categoría de Históricos, Amador Jaén está centrado en que el Memorial Paco Melero de este fin de semana en el Circuito sea un éxito. De esta manera, Amador Jaén rinde su particular homenaje al que fuera su buen amigo Paco Melero y a todos los patrocinadores y colaboradores que a lo largo de la temporada le han estado apoyando.

-La temporada ha acabado por todo lo alto, con alirón...

-De los siete títulos es el que mejor sabor de boca me deja porque ha sido el más peleado, el más currado, con más carreras. Hemos llegado hasta la última carrera peleando por el título porque no estaba claro hasta el final, y un esfuerzo económico importante, importante de mis patrocinadores y mío propio también, por qué no decirlo. Empezamos el Campeonato en Estepona y Ubrique, vimos que estábamos ahí, ya nos enganchamos con el Campeonato y nos dijimos que lo ganábamos sí o sí y fue así, sí o sí efectivamente. Te quedas con que ha sido muy peleado, muy luchado hasta última hora y también resaltar que se lo brindo a mi amigo Paco Melero, sin duda.

-La talla de los adversarios eleva el nivel de lo conseguido...

-Efectivamente, un chaval con un Ford Sierra Cosworth, una excelente persona y mejor piloto, Javier Miranda, me gusta mencionarlo porque se ha portado como todo un caballero, yo le he ayudado en todo lo que he podido pero una vez que nos ponemos el casco cada uno hace lo que puede. Le hemos dado mucha emoción al Campeonato y ha estado bonito, él ha acabado muy orgulloso, yo también y todo perfecto.

-Cuando un rival exige, el triunfo final sabe mucho mejor...

-Es un chaval con 26 años, yo tengo ya 57, él no ha vencido todavía en Históricos… Si hubiera ganado él me hubiera alegrado muchísimo, lo que pasa es que hay que ser competitivo, se debe uno a los patrocinadores, te debes a ti mismo, tu orgullo personal y tu profesionalidad, evidentemente. Pero si me hubiera ganado me habría alegrado también, la verdad es que sí. Pero hay que ponerse el casco y pelear hasta el final, y la balanza se ha inclinado por nosotros. Para ganar hay que tener también un poco de suerte, la mecánica se ha portado con nosotros de maravilla durante todo el año, culpa tendrán mis mecánicos evidentemente, Alberto de Peyo Competición y Manolo Verano. El coche de mi rival ha tenido problemas en un par de carreras, yo ahí me he distanciado un poco más, hemos sido más regulares y al final la diferencia ha sido por dos o tres puntos.

-El monumento al 'Soplillo' va a tener que ser grande grande...

-Creo que sí. Como yo digo, la rotonda donde yo nací, en la barriada de La Vid con el Pelirón, donde está el toro mohoso, algún día me gustaría ponerlo auque sea 24 horas.

-¿Todo esto es gasolina para la próxima temporada?

-Pues sí. Este año nos ha costado mucho esfuerzo hacer el Campeonato, el año que viene vamos a correr un poco de capricho, como digo yo, porque nos lo merecemos. Vamos a hacer evidentemente las pruebas más emblemáticas de la provincia de Cádiz como son la Subida a Ubrique, Campeonato de España, haremos la Subida a Algar y a Vejer. Y después, un pequeño capricho, queremos hacer dos o tres rallies, que son palabras mayores. Recuperamos el Rally de Jerez el 18 de mayo después de 25 o 30 años sin hacerse, si Dios quiere se recupera y será muy bonito. Saldrá de la avenida Álvaro Domecq con tramos cronometrados en nuestra sierra e incluso dentro del Circuito de Jerez. Después quiero hacer un par de rallies del Campeonato de España de coches históricos. Ya estuvimos en 2016 en el Legend Históricos en Asturias, intentaremos repetir otra vez porque nos quedamos con muy buen sabor de boca y hay otro del Campeonato de España de Históricos en Granada. Es un proyecto un poco más ambicioso porque los rallies son muchos kilómetros y más días pero intentaremos cubrir el presupuesto para correr un poco de capricho, que ya nos lo merecemos.

-Acaba el año con el Memorial Paco Melero, una cita que va a ser muy entrañable...

-Más que una carrera va a ser algo muy emotivo. Se recupera el Trofeo Aniversario del Circuito de Jerez, que hace tiempo que no se hacía, y a la vez es el Memorial Paco Melero. Qué voy a contar de Paco Melero: no era mi presidente, era mi amigo. Me quedo con eso, como amigo. Va a estar organizado por el Automóvil Club Jerez, hay varias carreras, la quinta Concentración GT Turbo que seremos el león de la manada con 35 GT Turbo aparte de coches históricos y el plato fuerte será la llamada Carrera Estelar de amigos de Paco Melero. Evidentemente, mi GT Turbo tiene que estar ahí sin duda. Sin duda porque tengo que homenajear a mi amigo Paco, no puede ser de otra manera.

-Más que una carrera va a ser algo emocionante para los amigos de Paco Melero...

-Sí; evidentemente vamos a intentar divertirnos porque eso es lo que a Paco le hubiera gustado, por supuesto, y yo me quedo muy orgulloso porque la inscripción va a estar en torno a 35 y 40 coches, lo que queríamos era llenar la recta del Circuito de coches de amigos de Paco Melero y afortunadamente va a ser así. A final de año es complicado buscar coches, que la gente haga carreras con los campeonatos terminados es complicado y la gente ha respondido. El Memorial Paco Melero va a tener 35, 40 coches y me siento muy satisfecho porque veo que nuestro amigo Paco tiene mucho peso y sus amigos le vamos a responder.