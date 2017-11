Márquez llena hasta la bandera

La vida es como un motor que funciona a base de estímulos. No hay energía o combustible más poderoso que sentirse apoyado ante un gran reto, pues las emociones compartidas son como esos duendes inquietos que nos llevan en volandas hasta la ansiada meta. Así de estimulado debe sentirse hoy Marc Márquez en el decisivo Gran Premio de Valencia, que puede coronarlo por cuarta vez campeón mundial de MotoGP ante su propia y apasionada afición, que inundará el circuito de Cheste con un lleno hasta la bandera, habiéndose colgado el cartel de no hay billetes a mediados de septiembre.

A partir de las dos de la tarde de este domingo 12 de noviembre, millones de aficionados fijarán su atención ante el televisor, mientras que ciento diez mil han optado por comprar la entrada y vivir en directo la lucha del piloto español por conquistar su sexto título en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, cuarto en la cilindrada reina. Una misión que, en honor a las estadísticas, resulta más sencilla que todas las que ha afrontado a lo largo de su exitosa carrera deportiva, pues aunque su único rival, Andrea Dovizioso, ganase esta prueba final del año, al meteórico Márquez le bastaría con acabar entre los once primeros.

Si nos basamos en las posiciones que ambos pilotos ocuparán hoy en la parrilla de salida, las opciones de ver a Marc campeón aumentan significativamente si tenemos en cuenta que parte con la pole position, pese a otra caída - y van 27 este año-, mientras que su contrincante se situará en un retrasado noveno puesto. Con estos antecedentes, la consecución del título se antoja aparentemente sencilla para Marc Márquez, pues de 17 carreras disputadas en este 2017 sólo dejó de puntuar en tres y cada vez que ha cruzado la meta siempre lo ha hecho entre los seis primeros, siendo seis también los triunfos y 11 los podios cosechados en total, que le conceden 21 puntos de ventaja frente a su inmediato opositor, Dovizioso. A ello hay que unir también las inmejorables referencias que ofrecen los resultados del piloto español en este circuito valenciano, donde no se ha bajado del podio desde que llegó a MotoGP, habiendo logrado en esta pista dos de sus cinco títulos: el de 125cc, en 2010, y el primero de MotoGP, en 2013.

En suma, Marc lo tiene relativamente 'fácil'. Casi nadie pone en duda que conseguirá su objetivo. Por curioso que resulte, lo único que genera incógnitas, o más bien polémicas, es si festejará o no ese presumible título paseando una bandera de España en este decisivo Gran Premio de Valencia, o si optará por la que utiliza habitualmente con el número 93, que identifica a todos sus seguidores en los cinco continentes. De no existir la tensión política que vive nuestro país por el desafío independentista catalán, la posición de Márquez tal vez habría sido otra y, ante estas circunstancias, todo apunta a que si sube al podio este domingo en Cheste, habrá una insignia de nuestro país ondeando en su honor y, si alcanza la victoria, sonará también el himno nacional.

Puestos a intuir el resultado final de esta trascendental carrera, hay opiniones para todos los gustos. Aunque impera el sentir unánime de que Márquez va a conseguir la cuarta corona de campeón, la prensa española hace sus cábalas: Javier Sánchez, de El Mundo, cree que "controlará lo que haga Dovizioso y estará en el podio, segundo o tercero. Marc tiene mucho margen de maniobra." Otros, como Mela Chércoles, de Diario As, le ve "ganando el Gran Premio de Valencia, porque la mejor forma de eliminar presión es intentando escaparte y vencer. Pienso que tiene ritmo para ello." Jaime Martín, de Marca, cree que "Marc será segundo, vigilando los movimientos de Andrea y de quienes peleen por el podio. Estará a la expectativa".

También hay periodistas que prefieren no hacer hipótesis sobre el puesto conseguirá el piloto español en carrera, como es el caso de la enviada especial de El País, Nadia Tronchoni: "Márquez quiere hacer una buena carrera y, si lo ve posible, intentará ganar. No va a conformarse con terminar entre los once primeros, pero en realidad no le hace falta plantearse así la carrera".

También resulta muy juiciosa la opinión de Laura Marta, redactora de ABC, que apunta que "Un factor que beneficia a Marc es que hay muy pocos pilotos que le puedan molestar o crearle problemas. Y sólo uno le disputa el título con poquísimas opciones".

Entre la prensa italiana tampoco hay dudas sobre la coronación de Márquez. Paolo Scalera, uno de los periodistas más veteranos en el Mundial de Motociclismo, avalado por 40 años siguiendo los grandes premios para el diario Corriere dello Sport y fundador de gpone.com, sentencia: "No sólo va a ganar el título, también la carrera. Dovizioso no podrá impedirlo, como mucho subirá al podio. Pero el himno que sonará en Valencia será el de España en honor de Marc Márquez".

Crucemos los dedos y, en este día de banderas, esperemos que sólo baje una de ellas: la bandera a cuadros.

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.