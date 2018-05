Alta tensión en Podemos: "Iglesias y Montero han dinamitado el partido"

Casi todos en Podemos cierran filas y sellan los labios tras el revuelo que ha suscitado la compra de Pablo Iglesias e Irene Montero de un chalé en Galapagar por más de 600.000 euros, y que llevó el pasado sábado a poner sus respectivos cargos en manos de la militancia del partido morado, que votará si quiere que el secretario general y la portavoz parlamentaria dimitan. No obstante, sí hay algunas voces dentro de la formación que han puesto el grito en el cielo.

Por ejemplo, el diputado en la Asamblea de Madrid Isidro López cargó duramente contra Iglesias y Montero por "dinamitar Podemos como organización" tras la compra de la vivienda, con un hipoteca de 540.000 euros. En uno de los mensajes que publicó en Twitter, el parlamentario madrileño señaló que "lo que acaban de hacer Iglesias y Montero es dinamitar Podemos como organización". "Reducirla a un aparato de legitimación de los caprichos sus líderes. Ya lo era. Pero ahora a la vista de todos", agregó. "Utilizar los mecanismos internos de Podemos para legitimarla (la decisión de la compra del chalé) políticamente es un desvarío", apuntó en otro de sus tuits. "Y es, además, un desvarío muy destructivo. Que mezcla lo privado, lo organizativo y lo político hasta formar una papilla indeterminada que hace casi imposible que se puedan distinguir esas tres dimensiones en el futuro", añadió.

Pero también quiso hacer una aclaración. "Comprarse un chalé en Galapagar no es moralmente reprobable sino políticamente torpe. En cualquier caso, es una auténtica tontería en comparación con apoyar megaproyectos urbanísticos como la operación Chamartín. Eso es lo grave", señaló el diputado de la vertiente Anticapitalistas.

A las críticas se sumó un ex integrante de la formación morada como Marcos Martínez Roma, ex miembro del Consejo Ciudadano Estatal, que insistió en que es "una indecencia ética" cargar sobre la militancia "las consecuencias de sus actos". En similares términos se expresó Germán Cano, también antiguo miembro del Consejo Ciudadano Estatal, que consideró que "esta huida hacia adelante revela que no hay nadie al volante".

Asimismo, la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, tildó de "incoherencia" con el ideario de Podemos la compra del chalé. "Garantizaron tantas cosas nuevas que prometieron que traerían a la política española, pero que no han llegado", señaló Calvo en referencia a Iglesias, sobre el que también dijo que "pretende someter al propio respaldo, más o menos forzado, de quienes son las bases de sus inscritos".