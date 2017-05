"Para mí, el Caballo de Oro es mejor que ganar el Oscar"

Fue un evento lleno de emociones para todos los que han tratado con Nahman Andic. Alguno de los acompañantes del empresario rompía a llorar en el momento en el que el cofundador de Mango recibía el Caballo de Oro de 2016 de manos de la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez. El acto tuvo lugar en el Depósito de Sementales y contó con la presencia de multitud de personalidades de diversos ámbitos, que rindieron sus respetos por el flamante reconocido. "No he podido ver la gala sobre mi historia porque tenía que entrar al final en el coche de caballos", diría tras el evento Andic.

El acto de entrega tuvo lugar tras la Exhibición de Enganches que se celebró en el recinto. Fue la guinda a una calurosa mañana dedicado a lo ecuestre. Con un fondo de piano y guitarra flamenca, un presentador hizo un repaso en verso a la trayectoria de Andic, desde que era un niño en la Turquía de los años 50. El nieto del homenajeado ilustró estas palabras mientras golpeaba un balón en el centro del picadero. La lírica presentación recordaba a aquel niño que soñaba con caballos y con Andalucía, tierra de sus antepasados como sefardí. Sería en los 80, casi veinte años después de establecerse en Cataluña, cuando convirtió su afición ecuestre en un proyecto, la Yeguada Andic, una referencia nacional.

Andic comenzó en el mundo ecuestre con ejemplares criados en ganaderías de Jerez

El propio empresario rememoró sus primeras visitas a Jerez durante su discurso. "Mi primera Feria fue en 1988 y desde entonces ni he faltado a ninguna ni faltaré mientras me lo permita la salud", explicó. Aquellas primeras ferias tienen que ver con su inicio como ganadero, pues subrayó cómo gracias a ejemplares de la Yeguada Militar y de las ganaderías Miguel Bohórquez y Romero Benítez logró la base genética para criar los ejemplares que tantos premios en concursos morfológicos le han granjeado. "Me he sentido muy feliz y orgulloso, para mí ganar el Caballo de Oro significa más que ganar el Oscar", dijo Andic. "Un premio que es por toda tu trayectoria emociona, y si me lo reconoce Jerez, más".

La alcaldesa, por su parte, indicó a Andic que "como buen conocedor del mundo ecuestre, sabes de la importancia que tiene Jerez a nivel internacional, y sabes el prestigio y la importancia que tiene un galardón como el Caballo de Oro que otorga la ciudad. Esperamos sinceramente que esta vinculación tan especial que mantienes con Jerez se siga manteniendo con el transcurso de los años y que aquí te sigas sintiendo como en casa. Ya sabes, porque nos conoces desde hace varias décadas que Jerez es una ciudad hospitalaria, acogedora, que recibe a los visitantes con los brazos abiertos", remachó.