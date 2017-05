Un día en la Feria agarrando la cartera

¿Cuánto dinero me llevo para la Feria? Es la pregunta que todo aquel que se ha acercado por el Real se ha hecho antes de acudir al González Hontoria. El cálculo, que a priori podría ser sencillo, es toda una odisea. Un día muy barato puede salir por 50 euros, pero tendrás que privarte de casi todo. Uno muy caro es mejor no responderlo.

Nada más salir de casa la cartera puede comenzar a sufrir. Para ello lo mejor es llevar 'cash'. El dinero en efectivo es un aliado para controlarse: el límite está estipulado nada más salir. Los números virtuales no terminan de llevarse del todo bien en este tipo de eventos en los que la diversión puede ser una trampa de descontrol.

Para calcular cuánto cuesta un día de Feria habría que empezar por el principio. No se contará la vestimenta. Los trajes de gitana se llevan un dinero que puede oscilar entre los 300 euros y el montante que uno quiera gastarse, pero también los hay que van en camiseta. Para comenzar, hay que llegar al González Hontoria. Su localización ayuda a que muchos decidan ir andando. Otros optan por el taxi o el autobús. La cuenta ya ha arrancado. El coche es menos factible en estos casos; si se mezcla con el alcohol el contador puede dispararse y el párking tiene un coste mínimo de 2 euros. Del 1.10 del autobús hasta los 5 o 6 euros que puede costar un taxi desde San José Obrero.

El número de horas dentro del Real es proporcional a lo que uno se va a gastar. A no ser que tire de contactos y 'cuello', que se diría por la zona. Comer en una caseta puede oscilar: los 10 euros de los más ahorradores pueden quedar en mera anécdota con una cuenta engordada hasta su máximo exponente por las jarras de rebujito. Todo depende de lo que se pida. La solución para ahorrar a la hora de la comida pasa, en muchas ocasiones, por acudir al perímetro del Real. Aunque más o menos el dinero será similar. En torno a los 5.50 euros está el menú de hamburguesa más patatas y bebida.

Suele ser una solución de los más jóvenes. Los mismos que no pasan la tarde en el González Hontoria, sino en El Bosque, porque allí la cartera sufre menos. Los conocidos como 'lotes' cuestan alrededor de 6 euros -'bag in box incluido'-. Algunos se retan para ver quién acaba con el caldo de una bolsa que desprestigia la marca. En las casetas, lo más barato son los 2.50 de una maceta en El Surtidor. Los demás precios están lejos y todos buscan las jarras de rebujito a 6 euros. Se evitan las de más de 10. Lo peor es que si vamos sumando, podrían haber pasado un par de horas y se habrían gastado en torno a los 18 euros contando que se hubiera utilizado la opción de taxi o coche con párking; la más barata en la comida; y se optara por un 'lote' para pasar la tarde en El Bosque o tan solo una jarra en la Feria.

Pero, para aguantar dentro, hay que continuar gastando. Otra jarra más de 'rebujito' para paliar la sed que otorga bailar sevillanas: de 6 a 10 euros más. Hasta ahora se ha supuesto que se gastaba de manera personal. Pero, si somos una familia, menos lo del taxi, tendremos que multiplicarlo todo por el número de miembros que nos acompañen. Los niños no cuentan con la bebida, pero con el paso de las horas llega el momento de 'su' revancha. Los cacharritos llevan tiempo costando más allá de dos euros. Entre 2.50 euros y los 5 de otros. Incluso, hay carteles que advierten que no habrá regateo: 3.50 euros, un viaje; 7 euros, dos; 10.50 euros, tres... Y así sucesivamente, por si no había quedado clara todavía la relación entre viajes y dinero. La táctica es pactar con el pequeño el número de atracciones en las que se montará: tres es lo más común. Y ojo con los antojos de los peluches. A las tómbolas se puede jugar desde un euro, pero la 'cabezonería' y el capricho puede multiplicar. Seamos generosos: cumplimos y se puede salir de la situación habiendo gastado solo 10 euros. Más una jarra de rebujito para los mayores para aguantar el tirón; dos en caso de que no se haya acudido al disfrute de los más pequeños. Al final, se están superando los 30 euros. La noche no ha caído y no se ha paseado en un enganche, que tiene un coste de 30 euros.

Hay que volver a pasar por el mismo proceso. Para la cena ya se está advertido de qué casetas tienen los precios prohibitivos y cuáles son las asequibles. Lo que está fuera de carta no se pide, que al compañero de al lado le han 'clavado' por un vaso de rebujito 3 euros. Por algo la opción más demandada es la jarra. Los 40 euros están cerca, pero ya es hora de partir. No hay baile posterior, ya que supone más gasto en bebida. Si lo hay, la suma sigue ascendiendo.

Saliendo del Real, los puestos de chucherías llaman la atención. Un gofre, unos buñuelos, fruta escarchada o el coco. Suma poco, pero lo hace. Ahora toca volver andando o coger un taxi. Después de todo el día en el Real disfrutando, la pereza tira más y después de todo lo gastado cinco o seis euros más no parecen demasiado. Ha sido difícil, pero con 50 euros por persona se ha pasado un día en la Feria del Caballo. O se ha sufrido...