"Esta Feria es para 'perderse' con la gente a la que quieres"

-¿Cómo vive la Feria del Caballo un jerezano como Jesús Méndez?

-Pues mira, a mí la Feria me encanta, y es para venir con tu gente y tus amigos. El año pasado, por problemas personales no pude estar, pero este año sí. Yo creo que a la Feria hay que venir sin penas y disfrutarla al máximo porque es una de las mejores. Hay que tomarse dos copas y perderse (risas).

-El día 7 de julio presentará su disco en el Alcázar, ¿cómo lleva esa puesta de largo?

-Bueno, ahí estamos. La verdad es que cantar en Jerez es siempre para mí un orgullo y un aliciente, más si cabe para presentar un disco. Para un jerezano siempre es una responsabilidad cantar en tu tierra, y bueno, espero que todo salga bien.

-Eso es algo parecido a meterse con seis toros en una plaza...

-(Risas) Sí, algo parecido. Soy joven, me encuentro en un momento muy bonito y creo que eso hay que aprovecharlo. Además, he puesto las entradas a 10 euros para que la gente vaya y me sienta arropado. No es cuestión de ganar dinero, sino disfrutar en mi tierra e intentar hacer disfrutar al pueblo, porque soy consciente de las circunstancias que la gente tiene hoy día.

-¿Y de quién se va a rodear para presentar esa 'Voz del Alba'?

-Pues mira, vendrán todos los músicos que participan en el disco, que para mí es muy importante. Vienen Los Mellis desde Huelva a los coros, Luis de Periquín y Cepillo, con la percusión y los cinco guitarristas, Antonio Rey, Diego del Morao, Manuel Valencia, Manuel Parrilla y Dani de Morón. La idea es hacer todo el disco en directo y luego también alguna que otra cosa en solitario.

-¿Está satisfecho por la acogida que ha tenido?

-En realidad, sí porque además, he tenido buenas críticas de gente a la que respeto y admiro y también conoce perfectamente lo que es esto del flamenco. Quería hacer un disco actual pero siempre desde el respeto y los conocimientos que he ido adquiriendo. En la carrera de un cantaor es importante ampliar los registros como han hecho todos los grandes, Manuel Torre, Pastora, Lebrijano o Enrique Morente, por citar algunos.

-El pasado viernes se anunció la puesta en marcha del futuro Museo del Flamenco de Andalucía en Jerez. Como cantaor y jerezano, ¿qué opinión tiene de ello?

-Creo que es una gran noticia, pero bueno hay que ver cómo van sucediendo las cosas. Espero que por fin sea una realidad porque ese proyecto, junto con el Museo de Lola Flores, es algo que necesitaba la ciudad y sobre todo el flamenco de Jerez.