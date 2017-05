Yeguada Militar adjudica en Jerez 39 caballos por 120.000 euros

La Yeguada Militar cerró esta mañana en el Cortijo de Vicos una subasta sin júbilo por los 39 ejemplares de raza pura criados y marcados con el hierro nacional. Los ejemplares se adjudicaron finalmente a una media de tres mil euros por cabeza, superando así la liquidación de 2016, y fueron las más jóvenes y el ganado árabe el mejor valorado en una jornada de ambiente lluvioso y bolsillo frío si se compara con las de principios de siglo XXI, en las que la campana sonaba en cien mil euros por una potranca española de buen pedigrí.

Las propuestas equinas fueron raciales y funcionales, hijas y nietas de caballos y yeguas míticas. Entre las españolas destacaron Ventaja, una hija de Deco muy completa, que se remató en 5.000 euros; Débora III, una fabulosa hija adulta de Fénico, con potros contrastados y preñada, que se plantó en 4.500 euros. Jefa, otra torda con pies ligeros y embarazada de Encelado, llegó igualmente a unos 4.500 justificados en un perfil facial de corte militar y movimientos elásticos que convencerán a un tercer ganadero a partir de ahora por un valor doblado. "Sigue siendo interesante venir a Jerez, comprar en origen sin intermediarios. En México la sangre militar es la que mejor se cotiza", ha explicado el ganadero navarro Gregorio Ruiz Martínez, que cría estirpe militar con lo que sobra cada año en Jerez. "He gastado el presupuesto que traía en dos potras negras y me he arrepentido de no pujar por el semental Sensual", ha celebrado el criador, que percibe un cambio de tendencia en el sector. "He comprado la mitad que en 2016 con el mismo presupuesto. Aún así, el precio del ganado es muy competitivo".

Las yeguas de pura raza árabe, que salieron en 800 euros, repasaron con viva mirada a cada uno de los asistentes que las observaban bajo las carpas mojadas y convencieron a los ganaderos. La alazana Matilla se licitó por 3.250 euros y la venta de la torda Yllana, una elegante vástago de Dafir, se cerró en 4.000 euros. El semental español Zelote alcanzó la asequible cantidad de 3.500 euros y el árabe castaño Lazar, de aires amplios como los de su progenitor, Singar Al Khalidiah, alcanzó un precio de campana de 3.250 euros. Ninguna propuesta quedó desierta. Ver el catálogo subastado. La Feria no sería la misma sin la tradición cofrade en el Real. Ni tampoco sin su presencia. Se respira a cofradías en determinadas casetas y la presencia de las mismas en el González Hontoria vuelve a poner en valor la importancia social y vertebradora de las corporaciones nazarenas. Todo aderazado con ricos platos de pimientos fritos.