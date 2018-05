"No voy a cambiarme de camisa ahora, me moriré flamenca"

-Ha venido usted a la Feria a cuentagotas...

-Sí, porque vine de París con una pequeña bronquitis y me he tenido que cuidar, porque además a mí el albero me sienta regular.

-O sea que este año se ha cuidado más que otra cosa...

-Claro, porque el jueves tengo una cita en Sevilla, dentro de los Jueves Flamencos de Cajasol. Llevaba por lo menos cuatro años sin hacer nada en Sevilla y la verdad es que cuando me propusieron actuar allí, en un ciclo tan potente como éste, me encantó y, ya digo, como he estado un poco 'tocaíta', he preferido cuidarme.

-Porque además Sevilla es siempre Sevilla...

-Eso es verdad, sabemos que Jerez es la cuna del cante, pero Sevilla es la cuna del baile.

-Tanto frío hacía en París para ponerse tan malita...

-Sí que hacía, y ya sabes, sudas, sales, te enfrías... Pero bueno, estoy muy contenta por cómo ha ido todo. Hemos hecho cursos de soleá, de bulería y bulería de iniciación, y los tres han estado llenos. No me puedo quejar, vamos.

-¿Usted no suele salir mucho?

-No, yo no soy mucho de salir, a mí me gusta muy poco montarme en el pájaro (risas). Pero bueno, de unos años para acá me están saliendo muchas cosas, y soy de las que pienso que las etapas en la vida hay que aprovecharlas. Y en eso estoy.

-¿Está de moda Manuela Carpio?

-(Risas) No lo sé, pero sí que es verdad que desde que hice la Fiesta de la Bulería en 2015 no he parado de trabajar. Yo, de cualquier modo, me tomo las cosas con calma, porque ya tengo una edad y no me gusta coger las actuaciones muy seguidas, hay que tener una preparación. Date cuenta que mi manera de bailar es muy física, de mucha fuerza, de perder muchas energías y bueno, con tranquilidad.

-A veces es bueno saber esperar el momento, aunque no todo el mundo lo sabe hacer...

-Eso siempre lo he dicho, y se lo digo a alguna gente con la que tengo confianza y me dice que quiere actuar en tal sitio. Para estar, por ejemplo, en la Fiesta de la Bulería, hay que pasar antes por los Viernes Flamencos o por otros escenarios. Cada cosa tiene su tiempo. Fíjate tú que yo voy a cumplir ahora 50 años y es cuando estoy en mi mejor momento. Como le digo a mi amigo Joaquín Grilo, 'estoy pa tirar cuatro o cinco añitos más y ya después que entre una nueva generación'. Pero ahora yo quiero disfrutar de todo lo que me está pasando.

-Además, usted se rodea siempre de un elenco potente...

-Sí, porque lo necesito. Para mí el dinero no es lo más importante, y prefiero ir con mi gente que ir sola con un cantaor y un guitarrista. Como yo digo muchas veces, cada vez que me subo a un escenario es para darme un homenaje, y en ese homenaje tiene que estar mi gente, no me vale cualquier cosa.

-Que a una persona le responsabilicen con organizar un homenaje a un artista como Manuel Moneo debe de imponer, ¿no?

-Si te digo la verdad, yo no quería, porque era una responsabilidad muy gorda. Pero como me dieron la posibilidad de llevar sólo la dirección artística decidí dar el paso, porque yo creo que para eso tengo habilidad. También me animó el hecho de que hablara con mi primo Barullo y su gente y ellos me dieran su apoyo.

-En lo que a usted respecta, dentro de esta Bulería de tres días, más no se puede pedir...

-Yo personalmente creo que ha quedado un buen cartel. Contar con gente como mi Macanita, que está deseando formarla, o con mi primo Barullo, que aunque en principio era reacio a cantar por todo lo que le ha ocurrido en la vida, al final lo animé, eso es muy grande. Y luego los artistas que vienen, que son de categoría.

-Va a tener usted un verano intenso porque estará en el Festival Gran Reserva, en la Fiesta de la Bulería e incluso en las Jornadas del Patrimonio Flamenco de Jerez que se celebran en junio...

-Sí, para eso último me llamó el otro día Fermín Lobatón, que lo está organizando, y me dijo que quería que fuese junto a Angelita Gómez. Luego está el Gran Reserva, que es un homenaje a Pansequito, y donde mi primo José Luis Lara ha compuesto un cuadro buenísimo. Son varias cosas, pero como he dicho, con tiempo entre una y otra para yo poder estar bien. No me puedo quejar, la verdad.

-¿Cree usted que el público está demandando ahora baile tradicional?

-Mira, aquí hay gustos y colores para todo el mundo. A mí me gusta hablar mucho con los extranjeros y me dicen que vienen buscando el baile flamenco. Ahí se pueden meter muchas cosas, pero flamencas. El problema es que llevamos varios años que se hacen cosas muy raras, y ya no sé si la culpa es de los productores que le dicen a los artistas, 'mira, hazme esto y vístete de payaso', o del espectador, que debería saber elegir. El público siempre manda, pero hay que respetar al trabajo de los artistas, porque hoy día con el facebook ese que es candela en llama, no veas.

-O sea que usted no se desnudará nunca sobre el escenario...

-(Risas) ¿Yo? Si me da vergüenza ponerme en bañador...A mí me caen mejor los lunares, yo soy así, mi mare me ha parido de esa forma y voy a hacer siempre una seguiriya, una soleá, una caña o unos tarantos...Más bien, más mal o guste más o menos, lo haré. No me voy a cambiar la camisa por nada, me moriré flamenca.