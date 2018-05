"He escuchado a Chocolate y Lola Flores en una feria"

-¿Cuántas ferias ha vivido ya con su caseta?

-No lo sé, casi cincuenta, ya he perdido la cuenta. Ahora 'los viejos', como yo digo, estamos un poco al margen, menos mal que ha entrado aire fresco, juventud y eso es un alivio. Date cuenta que la Peña Los Cernícalos ha montado siempre caseta, pero no sólo en la Feria de mayo, sino también en la de la Vendimia, o sea que montábamos dos casetas al año. Y con mucha fatiga, pero al final siempre la hemos sacado adelante.

-José Méndez, Remedios Reyes, Niño de la Fragua, Manuel de la Fragua, El Berenjeno, Antonio Fajardo, Momo Moneo, Ana María López...Vaya programa de este año...

-Sí, afortunadamente, los artistas se vuelcan siempre con la peña y bueno, es nuestro pequeño rinconcito flamenco para la Feria de Jerez. Hay mucha gente que viene expresamente a ver cante y baile allí, intentamos conservar toda la esencia. Desde aquí les invito a 'su casa'.

-Con casi medio siglo de flamenco que va a cumplir su peña, habrá habido ferias para no olvidar...

-Uff, es que soy muy viejo ya (risas). Tengo 85 años y sí que he pasado momentos inolvidables cuando la Feria era menos ruidosa que ahora, se podía escuchar cante sin problemas en dos casetas pegadas, no se molestaban, había un silencio sepulcral. Ahora no, con tanta megafonía se vuelve uno majareta. También el horario era distinto, porque a las doce o a la una ya no había nadie.

-¿Y recuerda alguna en especial?

-Hombre, yo he escuchado cantar a muy bien a Chocolate en la Feria, a La Paquera, a Manuel Moneo, a Agujetas, a Lola Flores...¿Qué quieres que te diga? Eso me lo guardo para mí y lo he disfrutado, gracias a Dios. También hay que tener en cuenta que yo llegaba a la feria tarde porque trabajaba, pero me daba tiempo ver a grandes fiestas.

-Cincuenta años no se cumplen todos los días y Los Cernícalos, la peña más antigua de la provincia, lo celebrará el año que viene...

-Sí y por eso estamos preparando una serie de cosas. Vamos a intentarlo porque ya se sabe que en esto hay que currárselo solo, como hemos hecho casi toda la vida. Y eso cuesta, la verdad. Pero bueno, como he dicho antes, ahora tenemos un grupo de gente joven que viene con mucha fuerza, con ganas e ideas nuevas y seguro que lo haremos.

-Viene usted de compartir convivencia con La Bulería...

-Sí, a mí siempre me ha gustado compartir momentos con otras peñas, y bueno, hemos venido a conocer esta nueva caseta y a comer con algunos socios.

-¿Se ha marcado ya su clásica pataíta ferial?

-(Risas) Sí, ya ha caído. El otro día en la cena que hicimos los socios. A la gente le gusta verme, me encanta hacer ese pase de pecho, como si fuese un capote, y luego recogerme. Cada día me sale mejor (risas).

-Ahora es usted presidente de honor, además de fundador claro, pero sigue al pie del cañón...

-Es que es lo que me gusta (risas). Mientras el cuerpo aguante estaré ahí, porque el flamenco me ha dado vida siempre, aunque también disgustos (risas). Yo sigo ahí, pero dando el sitio a los jóvenes que son los que tienen que tirar de esto.