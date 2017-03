'El Malena' llega para defender el "cante de verdad"

El cante toma el protagonismo de la jornada de hoy. Antonio Malena inicia esta tarde el ciclo 'De la raíz' en Sala Compañía. Una propuesta en la que el cantaor jerezano pone de manifiesto el valor de su dilatada trayectoria en el flamenco, desde que inició su camino con aquella seguiriya en 'Rito y geografía del cante', junto a la guitarra de Moraíto, con sólo ocho años.

Desde entonces, Antonio Moreno Carrasco (Jerez, 1961) no ha dejado de subirse a los grandes escenarios del mundo formando parte de las distintas compañías de baile jerezanas, además de como solista. En 'El Malena', como se titula la obra, "voy a recordar mis principios, desde que mi cuñado Mateo Soleá me empezó a guiar con los cantes que tenía que hacer en cada momento", asegura el artista. Para esta actuación, que dará comienzo a las siete de la tarde, cuenta con la colaboración de su inseparable María del Mar Moreno, con la que mantiene la empresa 'Jerez Puro' que gira por todo el mundo.

"Yo me llevo gran parte del año trabajando fuera, pero cuando vuelvo a Jerez me gusta acordarme del cante que da la tierra", por ello en el programa de la actuación sonarán los "cantes de siempre", como son martinetes, seguiriyas, bulerías, soleá y "también me acordaré de Lebrija, y de los cantes de Tío Borrico, Manuel Torre, Sordera o Antonio Mairena", a quien ha definido como su "maestro".

No es la primera vez que Antonio presenta espectáculo en el Festival de Jerez, ya lo hizo en el 2013 con el disco 'Para ti mi cante… que es mi libertad' con el que cosechó un gran éxito en la crítica. En ese sentido el cantaor ha asegurado que "me une una gran relación con este festival" y ha valorado su presencia como "especial, pues en Jerez hay sitio para todos los artistas a lo largo del año entre Viernes Flamencos o Fiesta de la Bulería, y yo suelo estar aquí".

Su participación en la pasada edición del Festival de Jerez le sirvió para obtener el Premio al Mejor Cantaor de Acompañamiento, un galardón que ha logrado en dos ocasiones, así como el Premio del Público en calidad de director artístico del espectáculo 'De cal viva'.

El propósito de Antonio no es otro que defender el flamenco "verdadero" de Jerez, porque según reconoce, "no estoy en contra de las vanguardias ni de las fusiones, pero lo importante es que se le llame a cada cosa por su nombre".

El cantaor ha querido mandar un mensaje de aliento a Rocío Molina, que ha suspendido su espectáculo previsto para esta noche en el Teatro Villamarta por una operación de apendicitis, con un "ponte pronto buena que te necesitamos". Contará con la colaboración al cante de Mateo Soleá y su hija Zaira, a la guitarra estarán Malena Hijo y Santiago Moreno, y a las palmas, Ale de Gitanería y Javi Peña.