"El vello de punta me lo han puesto Camarón y Morente"

-ya hacía tiempo que no estaba usted por Jerez...

-¡Pero tiempo! Ya tenía muchas ganas de volver. La última vez que estuve en Jerez, en el Festival, fue en 2009 en un concierto junto al contrabajista Dave Holland. Presentamos un espectáculo en la bodega González Byass y aquello se llenó de un público variopinto y fue una noche preciosa. Es verdad que no he sido de los guitarristas que más veces han venido a Jerez a trabajar, no sé por qué.

-Y eso que usted le ha tocado a muchos artistas jerezanos...

-Claro, a mí me tocó la época buena de Madrid, años setenta, y era un lujo tocarle a esos grandes cantaores que llegaban de Jerez, como Sernita, Terremoto o La Paquera. Yo me sentaba para tocarle y creía que tenía al lado al papa Pablo VI. ¡Qué respeto! En Jerez hay que morir, con su gente y sus cosas.

-¿En qué momento artístico se encuentra Pepe Habichuela?

-Estoy en un momento muy bonito, me encuentro feliz y contento conmigo mismo. Me han dado un homenaje en Madrid por los sesenta años que llevo en la guitarra. Sigo disfrutando en el escenario y hoy quiero demostrarlo en compañía de Diego de Morón, somos dos almas jóvenes aunque llevemos tanto tiempo en esto.

-Dicen por ahí que la juventud está en la persona, no en el carnet de identidad...

-Me siento con fuerzas y eso se nota luego cuando tocas la guitarra. Que salga el público contento, eso es lo que cuenta.

-¿Qué tal ve a los guitarristas jóvenes? ¿Hay futuro?

-Mucho futuro, hay muy buenos guitarristas actualmente. Me gusta aprender de ellos como ellos aprenden de mí, aunque prefiero dejarles a su aire, que cojan su camino. Soy un guitarrista de otra época y sueno distinto, busco más la raíz del flamenco. Pero ahí están Josemi Carmona, que es el número uno, por su música y su armonía. De Jerez me gustan Diego del Morao, Manuel Parrilla y Antonio Rey.

-La vanguardia en casa de los Carmona siempre ha tenido su sitio, ¿no?

-Por supuesto, soy muy respetuoso con ese tema y valoro mucho a esas personas que crean algo nuevo. En ocasiones comparto escenario con ellos y me gusta hacer cositas así. De los viejos he aprendido mucho pero es un gustazo que los más jóvenes se acuerden de mí y me llamen para colaboraciones, valoran mucho mi forma de expresarme. En mi casa ha habido de todo, pero siempre bueno.

-Desde su hermano Juan, hasta el grupo Ketama con Josemi Carmona... casi nada, ¿no?

-Bueno, los Ketama formaron una grande en aquellos años, lo revolucionaron todo. Josemi le ha tocado a Camarón, a Enrique Morente, a su hija Estrella... luego es capaz de tocar otras músicas como la salsa, pero no deja de sonar flamenco. Ahora estaban hablando de juntarse de nuevo, a ver qué pasa. A mí me gusta que lo que toco suene fresco. No hay que quedarse atrás.

-Háblenos de sus referentes.

-Paco de Lucía siempre está ahí. Pero me ha gustado demasiado Sabicas o Niño Ricardo. También he disfrutado con Manolo Sanlúcar, pero siempre he destacado a Sabicas sobre el resto.

-¿Qué es más difícil, acompañar o dar un recital en solitario?

-Son dos asuntos distintos. Cuando acompañas te ves supeditado al cantaor, entonces tienes que darle mucho cariño, darle gloria. Cuando estás sólo pues haces lo que te venga en gana, puedes estar más tranquilo. A mí el vello de punta me lo han puesto Camarón y Morente cuando les he acompañado.

-¿Sigue usted ensayando para acertar en cada concierto?

-Yo nunca le he echado tantas horas a la guitarra, siempre he tocado para buscarme la vida, trabajar y llevar a casa los garbanzos. Por supuesto desde las ganas y el aprendizaje constante, pero ahora los jóvenes se llevan horas y horas en un cuarto, se matan a estudiar y se vuelven locos. (Risas).

-¡Suerte para esta noche, maestro!

-Gracias. Espero que cuenten conmigo más veces, aunque sea dentro de diez años, pero que llamen.