Acción Social desmiente que se nieguen plazas en el albergue municipal a jóvenes extutelados

El área de Acción Social desmiente que en el albergue municipal se haya negado la entrada a jóvenes extutelados existiendo plazas libres. Desde Acción Social se recuerda que el albergue tiene un número de plazas limitado, por lo que cuando el aforo se encuentra completo, desde el Ayuntamiento se trabaja en coordinación con otros servicios o entidades que también acogen a personas que no tienen hogar para intentar encontrarles en la medida de las posibilidades un lugar donde dormir.

Desde Acción Social se reitera que "en ningún caso se hace distinción con los jóvenes extutelados por el hecho de serlo". La teniente de alcaldesa de Igualdad, Acción Social y Medio Rural, Carmen Collado, señala que "bajo ningún concepto negamos la entrada por cuestión de raza, religión, nacionalidad… Decir eso (lo aseguró el lunes Ganemos Jerez) es una acusación muy grave que no vamos a permitir, porque es rotundamente falsa y supondría una discriminación inaceptable".

Collado manifiesta que "no he dado nunca una orden de que no se dé una plaza a los jóvenes extutelados, es rotundamente falso. Sí es verdad que hay un importante crecimiento del número de chicos extutelados y hemos llegado a tener hasta 15 en el albergue. Son jóvenes que requieren de una solución de futuro, y desde la RIS y con la Junta de Andalucía estamos buscando soluciones de verdad y de futuro para ellos, que pasen por la formación y por la integración laboral".

Collado señala que "el albergue está abierto siempre para las personas que lo necesiten. Mientras en el albergue haya sitio, por supuesto que los jóvenes extutelados lo tendrán, pero eso es una solución temporal que la van a seguir teniendo, y estamos trabajando para darles una solución de futuro, que es lo que ellos necesitan".

Desde Acción Social se señala que el único motivo para que una persona no sea admitida en el albergue es o bien que no haya plaza, o bien que se tratara de alguno de los siguientes supuestos:

-Usuarios que han consumido un exceso de alcohol o estupefacientes y que acudan en unas condiciones en las que resulte imposible atenderles, por lo que se les deriva al servicio de Urgencias del hospital, llegando en ocasiones por parte del personal del albergue a llamar a la Policía Local o ambulancia para el traslado del usuario al Hospital.

-Usuarios que han sido expulsados del centro y tienen la orden de entrada prohibida.

Igualmente, desde Acción Social se confirma que el dispositivo de frío está funcionando con absoluta normalidad desde su puesta en marcha el pasado mes de diciembre, y que está atendiendo a los usuarios que llegan hasta el albergue tanto por iniciativa propia, derivados de otras instituciones, como para los que llegan a través de Policía Local y Nacional, así como el operativo nocturno de Cruz Roja, manteniendo una fluida coordinación con cada caso que así lo requiera.