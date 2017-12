"El Ayuntamiento de Jerez tiene un problema agudo en sus finanzas"

El de Jerez sigue estando en el grupo de ayuntamientos con peor situación económica de toda España. Ayer, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), un órgano estatal encargado de velar por las finanzas públicas, dio a conocer un informe sobre los presupuestos de 2018 de las principales entidades locales donde advierte de que corporaciones como la de Jerez siguen arrastrando "un problema estructural y agudo de sostenibilidad de sus finanzas", una conclusión que comparte con el municipio de La Línea. Los otros apercibidos son Jaén, Parla y Navalcalnero (Madrid), Gandía (Valencia), San Andrés del Rabanedo (León) y Totana (Murcia). Todos ellos se encuentran en una situación de "riesgo alto" de sostenibilidad a medio plazo, según Airef.

El organismo fiscalizador sostiene que el Ayuntamiento jerezano seguirá incumpliendo el plan de ajuste tanto en este ejercicio como en el próximo ya que no logrará que los ingresos sean superiores a los gastos, tal y como se comprometió en la última modificación de este documento. De hecho cifra el déficit de este ejercicio en el 2,7% tras un buen 2016 donde se lograron números negros en el cierre (20,4%). Ahora bien, el negativo es inferior al de ejercicios precedentes; en 2013, por ejemplo, la necesidad de financiación se situó en el 17% y en 2015 en el 27%.

Airef insiste en el enorme retraso del pago de facturas a proveedores

Incidiendo en estos indicadores presupuestarios, se apunta que, salvo en 2014, las arcas municipales cerraron los distintos ejercicios con déficit presupuestario, aunque al menos se logró reducir la brecha entre las previsiones de ingresos y gastos y la liquidación real, salvo en el pasado año donde se dispararon los gastos reales. Así, se ha pasado de un saldo positivo en 2014 de 10 millones al negativo de 2015 (unos dos millones aproximadamente) y de casi 20 millones de euros en 2016.

Tampoco cumplirá con una de las magnitudes más importantes, la regla de gasto. Desde 2012, y fruto de la Ley de Estabilidad, las administraciones públicas no pueden incrementar sus presupuestos de gastos por encima de una tasa que se calcula cada año en función del crecimiento de la economía española. Por ello, muchos ayuntamientos consideran que esta magnitud es un corsé para sus posibles crecimientos ya que coarta enormemente la posibilidad de hacer presupuestos expansivos en el caso de contar con ingresos extraordinarios. Según la Autoridad Fiscal, el Ayuntamiento jerezano no cumplirá con la regla de gasto al cierre de este ejercicio. Para ello, avanza que no se repetirán los niveles de 2016 donde los gastos computables para el cálculo de esta magnitud se mantuvieron muy por debajo de los límites legales.

En el informe se avanza, además, que la deuda viva del Ayuntamiento -en este estudio se excluyen otros débitos como los pagos pendientes a proveedores o adeudos con otras administraciones, por citar algunos- aumentará a final de año hasta los 642 millones de euros, cinco millones más que el año anterior. El 86% de estos pagos pendientes, por cierto, procede de préstamos suscritos gracias a líneas de crédito habilitadas por el Ministerio de Hacienda. Por contra, un dato positivo es que en 2016, el Ayuntamiento logró reducir su remanente negativo de tesorería situándose en los 178 millones de euros, unos 105 millones menos que en 2016. Hace cuatro años, esta magnitud estaba en un negativo de 250 millones.

Y otra cuantía que analiza el organismo en su informe es el pago a proveedores, denominado técnicamente Periodo Medio de Pago (PMP). Airef hace referencia al último dato conocido, al de mes de septiembre, donde el Ayuntamiento superó en 284 días el límite legal de 30 días para abonar sus facturas. Este periodo se ha ido incrementando notablemente en los últimos años; 2014 se situó en 119 días, 2015 en 226 y 2016 en 263, situándose así el Consistorio jerezano entre los que más tardan en pagar.

El objeto del informe hecho público ayer por la Autoridad Fiscal es la evaluación de las líneas fundamentales de los presupuestos para 2018 de las corporaciones locales para "garantizar el cumplimiento a fin de ejercicio de las reglas fiscales definidas en la normativa de estabilidad". Como norma general, esta entidad sostiene que los ayuntamientos pueden alcanzar un superávit similar al de los últimos años "gracias a unos ingresos garantizados por impuestos municipales de gran potencia recaudatoria y unos gastos contenidos por la aplicación de la regla de gasto". El informe de la Airef se circunscribe a 16 ayuntamientos con una población de más de 250.000 habitantes, tres diputaciones provinciales, un cabildo y un consejo insular. A esta muestra se le suma 21 ayuntamientos elegidos por la Autoridad Fiscal "con claros problemas de sostenibilidad que se manifiestan en ratios de deuda por encima del 200% de sus ingresos corrientes, remanentes de tesorería negativos persistentes y periodos medios de pago ampliamente superiores a los 30 días fijados en la normativa vigente".

Estos tres criterios son cumplidos, por desgracia por el Ayuntamiento jerezano. La media de la ratio de deuda sobre ingresos en el Ayuntamiento es del 272%, tres veces más que la media del resto de entidades locales andaluzas y tiene un periodo medio de pago superior a los 250 días.

Este organismo realiza una serie de recomendaciones a nivel global. En relación con la situación de los ayuntamientos como el de Jerez pide al Ministerio de Hacienda que se cree una "comisión de expertos" en la que también participe la comunidad autónoma para "analizar las causas por las cuales estos ayuntamientos tienen problemas de sostenibilidad y proponer las soluciones más adecuadas". Asimismo reclama un mayor control del cumplimiento de la regla de gasto.