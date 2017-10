...y Mamen Sánchez no se postula aún

Una hora después de que Isabel Armario anunciara su intención de luchar por la secretaría local del PSOE, Mamen Sánchez participó en la presentación del cartel del Festival de Jerez. A su término, la pregunta era obligada pero la regidora optó por la evasiva manteniendo así la incertidumbre. Ahora bien, todo apunta a que acabará dando el paso de disputar el control de su partido.

A pesar de la insistencia de los periodistas, la alcaldesa se ciñó al guion que se había marcado: "No tengo nada que comentar; tiempo al tiempo". Ni siquiera se pronunció sobre el ofrecimiento realizado por su teórica rival para que forme parte de su lista limitándose a insistir: "Tiempo al tiempo". Solo al final, y a pesar de la insistencia de los periodistas, se limitó a señalar: "Los militantes tendrán que saberlo primero".

Tal y como informó este periódico en su edición de ayer, la regidora sopesa encabezar una candidatura para liderar el partido a nivel local. Un grupo de militantes lleva semanas instándola a que dé el paso asegurándole un "amplio" respaldo de sus compañeros de partido. Ahora bien, las fuentes consultadas señalan que la regidora no ha dado a conocer su decisión.

El pasado fin de semana, en el congreso provincial, Sánchez fue elegida para ocupar un puesto en comité director del PSOE andaluz, el máximo órgano decisorio de la formación entre congresos. Ahora bien, Sánchez aseguró que podría haber formado parte de la ejecutiva provincial liderada por la presidenta de la Diputación. "Irene García me ofreció formar parte de la ejecutiva y le dije que no; ya he estado en años anteriores", dijo.