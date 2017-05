CCOO denuncia presiones a controladores del ORA para que pongan más denuncias

El sindicato CCOO denunció ayer que desde hace varios meses la empresa Setex Aparki, concesionaria de la zona azul en la ciudad, "viene acosando e intimidando a los controladores para que sí o sí vayan a la caza y captura de denuncias de coches sin ticket o con tickets sobrepasados aunque sea por poco tiempo". Según CCOO, la empresa "ha hecho una inversión irracional, que creían que recuperarían con la ampliación de la zona azul, pero esta ampliación ha sido un fracaso y aunque ganen dinero no llegan para cubrir lo invertido". En opinión del sindicato, ésta es la razón por la que se insta a los controladores a poner más avisos de denuncias. Además, agrega que por si fuera poco se ha aumentado el número de sábados que trabajaban los controladores, con la previsión de que al haber más personal en ese horario en la calle se puedan aumentar los avisos de multa. "La empresa se olvida de que el ORA es un servicio público para la rotación de vehículos, pero no se trata de ir a la caza de coches para denunciarlos". En este sentido, desde el sindicato subrayaron que los controladores siempre han tenido una cierta flexibilidad hacia los conductores que aparcan los sábados, teniendo en cuenta que ese "día es importante para la afluencia al centro e incluso el comercio viene reclamando que se quite el ORA los sábados". De igual modo, señalaron que los controladores siempre dan un margen cuando el ticket supera el tiempo por el que se ha pagado, que oscila entre 25 minutos y una hora, dependiendo del importe del mismo y agregaron que la empresa les está instando a rebajar ese margen considerablemente. "En un principio querían incluso que se pusiese el aviso de denuncia a los cinco o diez minutos de haber sobrepasado el tiempo. La ordenanza municipal dice que se podrá poner el aviso de denuncia una vez que se sobrepase el tiempo pero no especifica qué margen se puede dar".

Desde CCOO indicaron que esta situación, que califican de "acoso laboral" , se ha intentado trasladar a la delegación de Movilidad del Ayuntamiento, "pero está haciendo caso omiso a lo que está ocurriendo en la zona azul".

Insistieron además en que la ampliación que se realizó hace prácticamente un año, no está resultando rentable. "Si la empresa se ha equivocado en la inversión, según el pliego de condiciones, es a riesgo y ventura de la concesionaria y no se puede castigar al pueblo en una época de crisis". Hay que recordar que la ampliación de la zona ORA en casi dos mil plazas afectó a Madre de Dios, Divina Pastora, San Miguel y calle Circo, entre otras muchas. El sindicato mantiene que estas nuevas bolsas de aparcamiento regulado sólo han beneficiado a los residentes. "Eran aparcamientos que utilizaban trabajadores y si hacen el cálculo entre lo que se gastan en el ticket y en lo que en ocasiones tienen que pagar por anular el aviso de denuncia, les sale entre 70 y 100 euros al mes. Hay personas que han optado por una plaza de garaje o por venir en moto o bicicleta". Con la ampliación se delimitaron también, como novedad, 372 plazas de zona verde, pensada para una baja rotación de vehículos y con un uso máximo de cinco horas. En estas zonas hay frecuentemente muchas plazas sin ocupar.