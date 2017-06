Incendio en la pizzería 'La Roma', en la Cruz Roja

Un incendio afectó ayer, a las seis de la tarde, a la pizzería 'La Roma', en su sede de la avenida de la Cruz Roja. Hasta el lugar acudieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, así como agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. El fuego se declaró en una campana extractora y un almacén junto al que se ubica un cuarto de baño. La principal preocupación de los bomberos radicó en que la intensa humareda no afectara a las viviendas que se ubican sobre la pizzería, así como que no explotara ninguna de las seis bombonas de propano que se ubicaban tras una puerta sobre la cual salía el humo. La alcaldesa se pasó por el lugar para interesarse. No se hubieron de lamentar daños personales.