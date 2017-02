El PP asegura que dejó el Ayuntamiento con el 95% de las fuentes funcionando

El Partido Popular de Jerez contesta a lo que considera "nuevas mentiras del gobierno del PSOE de Mamen Sánchez, en relación al estado de las fuentes de la ciudad". Para ello, indica que "en junio de 2015, fecha en la que mediante un pacto de perdedores el PSOE llegó a la alcaldía, el 95% de las fuentes de Jerez estaban funcionando, algo que se puede demostrar fácilmente".

La concejal popular María José Rúa explica en este sentido que "de las 41 fuentes existentes, 38 funcionaban perfectamente, habiéndose acometido la puesta en marcha del Lago de La Granja, que llevaba años sin funcionar, y Jardines Escénicos, que incluían una reparación integral".

La popular afirma que "desde que gobierna Mamen Sánchez en la ciudad las fuentes ornamentales se encuentran en un total estado de abandono, algo que desde el PP se ha puesto en evidencia en varias ocasiones".

Continúa señalando que "fuentes como la del Mamelón, la de la Rotonda de los Casinos o la Plaza del Arenal funcionaban con el Partido Popular; sin embargo, a día de hoy se encuentran en un estado lamentable y todo ello porque el gobierno del PSOE en Jerez se ha traducido en estos dos años en desidia, abandono, ineficacia y suciedad en la ciudad. Algo que los jerezanos no merecen, como no merecen unos gobernantes que no saben dónde están ni quieren, ni trabajan por mejorar Jerez", puntualiza.

Rúa denuncia que "después de dos años, Mamen Sánchez y su gobierno no han hecho nada por adecentar la ciudad, sometiendo a sus fuentes al total abandono, algo que perfectamente puede constatarse paseando por la ciudad, por ello que ahora se presente como su salvadora, cuando precisamente ha sido su gestión la que ha llevado a las fuentes al estado deplorable en el que se encuentran hoy en día. Es sin duda lamentable".

Por último indica que "para el PP el arreglo de las fuentes es un asunto importante porque son elementos de embellecimiento de la ciudad, sobre todo siendo una ciudad donde la industria turística tiene tanto peso, y para el disfrute de sus ciudadanos. Por lo tanto le pedimos a Mamen Sánchez que ya es hora de que se ponga a trabajar y busque soluciones como buscamos nosotros, con los pocos medios que nos dejó el PSOE en 2011, y atienda al mantenimiento de la ciudad, y entre ello, al mantenimiento de las fuentes porque una ciudad sin fuentes es una ciudad inacabada y triste".