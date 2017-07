La contabilidad de Ajemsa enfrenta a gobierno local y PP

El teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda y Planes Especiales, Santiago Galván, ha anunciado que el gobierno municipal se plantea presentar las Cuentas Generales de los años 2014 y 2015 a la Cámara de Cuentas de Andalucía sin la contabilidad de Ajemsa, porque "ha desaparecido tras la privatización de la gestión del agua en abril 2013 con el anterior gobierno municipal del PP". "La falta de soportes contables de Ajemsa, así como todas incidencias contables detectadas en la integración de las empresas municipales (Emusujesa, Geldemsa y Jecomusa) que hizo el gobierno del PP van a ser puestas en conocimiento del Tribunal de Cuentas, y así se lo hemos trasladado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la última reunión que tuvimos el pasado 22 de junio", ha afirmado Santiago Galván.

El gobierno municipal del PSOE, que entró en el Ayuntamiento de Jerez en 2015, recuerda que elaboró las liquidaciones del Ayuntamiento matriz de los presupuestos de 2014 y 2015, pero "no ha podido cerrar las cuentas generales que incorporan a todas las entidades y empresas municipales". Santiago Galván ha recalcado que el Ayuntamiento de Jerez "tiene todo el trabajo terminado, el único inconveniente, por el que no se han podido presentar las cuentas generales de 2014 y 2015 y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo sabe y está al día de ello, es que falta la contabilidad de Ajemsa".

El PP ve "muy extraño" que las cuentas desaparezcan dos años después con el PSOE

Por ello, el gobierno municipal ha destacado la importancia de que el Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas conozca esta situación porque "desvela que no es un problema de falta de transparencia". "Lo sabe desde la primera reunión que tuvimos en junio de 2015, cuando entramos gobernar en Jerez", recuerda el responsable de Economía. Por este hecho, el gobierno municipal ha expresado su "tranquilidad".

Igualmente, desde el Ayuntamiento han recordado que el gobierno municipal tuvo que contratar una auditoría externa para conocer la contabilidad de Ajemsa, empresa municipal del agua. "La auditora externa es la que nos ha informado de la imposibilidad de cerrar los trabajos contables de Ajemsa". Por este motivo, el gobierno municipal "se ha visto obligado a culminar los trabajos contables de las cuentas generales de 2014 y 2015 sin la contabilidad de Ajemsa", ha explicado Santiago Galván.

Ante la "falta de la documentación contable", el gobierno municipal va a dar traslado a la Cámara de Cuentas de Andalucía "las irregularidades que hemos detectado en el Ayuntamiento respecto a la integración de Ajemsa (en la gestión privada) por la desaparición de la contabilidad. Es el único motivo por el que no se ha dado a conocer hasta ahora las cuentas generales a la Cámara de Cuentas de Andalucía, no hay otro", ha subrayado.

Una vez que la auditora externa "se vio incapaz" de reconstruir la contabilidad de Ajemsa, "le planteamos al Ministerio, en la última reunión (mantenida el pasado 22 de junio para los Presupuestos de 2017) la posibilidad de llevar las cuentas generales de 2014 y 2015 a la Cámara de Cuentas de Andalucía sin la contabilidad de Ajemsa. Es lo que estamos barajando ahora, es decir dar por cerrados los años 2014 y 2015, sin Ajemsa. Intervención está estudiando esta posibilidad", ha subrayado.

Tras el comunicado del Ayuntamiento, desde el PP de Jerez aseguraron que han "vuelto a pillar otra mentira del Señor Galván que se está poniendo muy nervioso porque no es capaz de cerrar las cuentas y no tiene otra excusa que culpar, dos años después, a otros de su inutilidad". Los populares han aportado documentación que "acredita que la auditoría externa de las cuentas de Ajemsa para poder acometer su integración fue contratada por el gobierno del PP de María José García- Pelayo el 8 de mayo de 2015, como se puede comprobar en el perfil del contratante y en el certificado de la junta de gobierno Local, lo que demuestra, una vez más, que Galván es un mentiroso".

Desde el PP recalcaron que "Galván es tan mentiroso que no ha caído en asegurarse de que no le podían pillar y no ha revisado el perfil del contratante donde aparece hasta el certificado de la junta de gobierno local del 8 de mayo de 2015 firmado por Javier Dura contratando la auditoría externa" y le indicaron que es "muy extraño que dos años después hayan desaparecido las cuentas de Ajemsa según el PSOE".

Los populares indicaron que "el PSOE tiene el problema de que no son útiles para Jerez y no son capaces de presentar las cuentas. No han presentando las cuentas al Tribunal de Cuentas desde que el PSOE ha llegado al gobierno" y esos datos no son datos del PP sino datos oficiales. Para finalizar indicaron que "si Galván ha perdido las cuentas de Ajemsa y se ha dado cuenta dos años después tendrá que ser el PP el que lleve el asunto, no al Tribunal de Cuentas sino a la Fiscalía".