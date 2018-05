"A veces parece que uno se tiene que morir pa que te reconozcan"

Luis Fernández Soto 'Luis El Zambo' va siempre como un pincel. En deportivas y con un polo magenta con ribetes azulados viene dispuesto a charlar. 'Ya hace tiempo que no me hacías nada', asegura rifiriéndose a la entrevista, mientras enumera las actuaciones más próximas.

-¿Mucho trabajo últimamente?

-Bueno, la cosa está para ir tirando pero poco más, no está para presumir. Hay actuaciones puntuales, pero de festivales y eso sólo tengo la Fiesta de la Bulería el 25 de agosto. Ahora voy a alguna peña, a Casa Patas el día 1 de junio, a Granada el día 2 y al Suma Flamenca de Madrid con José Gálvez, el día 9. Tengo tres o cuatro pero tampoco pa pegar cohetes. Bueno también estaré en la Bienal con David Carmona. Haré unas pinceladas como hice en el Festival cuando vino.

-Esto no termina de arrancar....

-¿Esto? Vamos pa atrás, y más nosotros los clásicos. En la viña del señor hay de todo, pero lo clásico se está quedando detrás. A la gente le gusta pero no a la mayoría. La mayoría quiere lo que hace Miguel (Poveda) que es capaz de meterse con todo porque es un artista. Ahora, nosotros estamos ahí pasando fatigas. Cada vez somos menos. Fíjate que hace poco se fue el Moneo, que en gloria esté.

-Y encima peor pagados...

-Esto se ha convertido en un engaño to. Yo te engaño pa que tú no me pidas dinero, porque yo te digo que vas a un lado y ya tú te subes. Te llaman, te dicen que vas a hacer una colaboración y al final fíjate. Ahora pides 1.000 euros y parece que te han dado la vida o te van a hacer rico.

-O sea que a veces se le quitan las ganas de cantar...

-Yo con la edad que tengo o me busco la vida o no canto. Si te quedas en Jerez no se acuerda de ti nadie, ahora, si vas a Madrid o a cualquier lado, al menos suenas, y eso hace que la gente te llame. Pero como no vayas, te llevas dos años sin actuar en ningún sitio y al final, la cruz. A veces voy a los sitios porque tengo que ir, pero bueno tampoco voy por dos duros, pa eso me quedo en mi casa.

-Parece que sólo se da a uno el sitio cuando se muere...

-Eso, te mueres y resulta que eres el mejor. Aquí en Jerez eso ha pasado toda la vida, que la gente se ha acordado del cantaor cuando se había muerto, y a veces ni eso. A mí eso no me vale, a los cantaores hay que tratarlos bien en vida y si ya tienes una edad, como yo, más. Ya tengo pa 68 años y creo que a mí y a los de mi generación se nos debería tratar mejor. Cuando te mueras ¿para qué quieres las flores? Venga ya…

-Viendo su agenda, parece que al menos fuera sí se le reconoce...

-Hombre, afortunadamente ese respeto que da la edad, lo siento en algunos sitios, porque cada vez que voy lleno, pero en otros no. He ido a Madrid, a Zamora o a Valladolid y la gente, hasta hoy, me han tratado fenómeno. Pero aquí en Jerez…Los artistas no tienen su sitio, pero no ahora, de toda la vida de Dios.

-Y eso que usted tiene cuerda aún para rato...

-Yo sí, me encuentro muy bien. Ahora, también te digo una cosa, el día que se me encoja la voz, no canto más. Lo que no voy a hacer es arrastrarme por ahí pegando petardos. En el momento en el que no tenga facultades, adiós.

-Escuchándole, menos mal que no se dedicó a cantar hasta hace poco...

-Eso es verdad, y es algo que se lo debo a mi padre. Se lo agradeceré a él enormemente. Yo salí a cantar con 52 años y porque el pescado terminó, si no hubiera seguido. Gracias a Dios he criado a mis hijas con el pescado. Mi pare me decía a mí siempre: 'La puta y el barbero, a la vejez te espero'. Y también, '¿artista? Nanai de la China'. Él le dijo a mi tío Sordera que ni se le ocurriera plantearme eso, si no me hubiera muerto ya. Si yo me hubiera ido a Madrid con 18 años, yo ya no existo, porque yo tenía una cabeza loca, me tomaba dos vasos y ya estaba cantando.

-(...)

-El Madrid de hace 50 años era un matadero, era una vida muy dura. Se bebía, porque tenían que alternar, y te daban las diez o las once de la mañana to los días…Eso quema muchísimo, y eso es lo que la gente no ha aprendido. Porque los artistas, cuando venían de Madrid pa Jerez ya no podían más, estaban achicharrados por dentro del vino, del tabaco y de to. Hoy es distinto, porque ni fuman ni beben, lo que te dicen es 'dame el dinero que me voy' (risas). Pero vamos, que es lo mejor que hacen.

-Ahora están achicharrados pero de buscarse la vida...

-Eso me da pena, sobre todo ver a los jóvenes yendo a tos laos por lo que le dan. Algunos se han casado, necesitan dinero, pero están luchando las criaturas. Cuando tengan 50 años... Tú me dirás, quemaos…

-Sólo ha grabado dos discos pero en los dos la ha formado...

-Sí que es verdad. Grabé el de los Juncales y fue un éxito y después grabé el de las familias, que fue otro pelotazo. Hice la bulería de 'Esta casa huele a gloria'. Yo no sé cómo me salió eso porque ahí sí que tenía yo una borrachera grande. Pero hijo, me salió y ahí ha quedado. Eso lo grabamos en tres o cuatro horas.

-¿No ha pensado en grabar?

-Como no me llame una casa, no. Yo no me gasto dos o tres mil euros en eso. Ahora, si viene uno y me lo paga, ahí voy.

-¿Es verdad que Paco de Lucía enloqueció con esa bulería?

-Sí, eso me lo contó su hermano. El Bola se lo llevó a Paco de Lucía y se volvió loco. 'No veas cómo está mi hermano contigo'. Me dijo que Paco lo escuchaba de día y de noche.