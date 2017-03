Angelita Gómez repasa en el CADF algunas vivencias como maestra

Las jornadas Flamenco y Universidad honraron en la tarde de ayer en el CADF a la bailaora Angelita Gómez. Lo hicieron a través de una mesa redonda en la que tomaron parte la propia artista jerezana, el periodista Pepe Marín, María del Mar Moreno y Juan Zarzuela. Previamente, Rafael Infante, coordinador de las jornadas, agradeció la presencia de los invitados y ensalzó la trayectoria de la maestra.

Fue una tarde entretenida, en la que las anécdotas, los recuerdos y las emociones sobrevolaron en muchas ocasiones el salón de actos del CADF. María del Mar se remontó a sus inicios "en su academia de la calle Doña Blanca", e incidió en su capacidad "para transmitir. Angelita no es maestra de coreografía ni pasos, es maestra de arte y sabiduría. Ella no da clases, baila".

Juan Zarzuela, visiblemente emocionado, recordó que su primer contacto con la academia "fue gracias a mi regalo de comunión. Ahora regalan viajes a Eurodisney, pero a mí, mi madre me regaló clases con Angelita, que era lo que yo quería". De la bailaora, Zarzuela destacó que "en su academia no sólo vives el flamenco a nivel formativo, sino que lo vas oliendo. Su baile es silencioso, no molesta". Además, recalcó que una vez que decidió dedicarse al cante "siempre ha estado conmigo".

Pepe Marín calificó a Angelita como "la madre y el padre del baile, algo así como Tía Anica para el cante", mientras la protagonista, también bastante emocionada durante toda la tarde, rememoró vivencias en el número 22 de la calle Porvera y enumeró a muchos de los artistas, bailaores, cantaores y guitarristas que han pasado por su academia. "La Porvera ha parido a muchos artistas, es algo de lo que me siento muy orgullosa", indicó.