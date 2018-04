Ismael Jordi debuta en la Ópera Nacional de Corea con 'Manon'

El tenor jerezano Ismael Jordi continúa con su carrera de éxitos y hoy debuta en Seúl, en la Ópera Nacional de Corea, con 'Manon' de Jules Massenet, en el papel de Le Chevalier Des Grieux, junto a la soprano Cristina Pasaroiu. Allí llegó hace tres semanas (una de ellas casi que la necesitó pare recuperarse del jet lag) y este martes pasado tuvo el ensayo general de la obra. Ópera que se representa en cuatro funciones, las dos primeras están a cargo de artistas foráneos y las dos últimas, por intérpretes coreanos. "Nunca había estado en Seúl y aunque sabía que me perdía la Semana Santa de mi tierra, no podía dejar pasar estar oportunidad de abrir la puerta del mercado oriental, aunque ya el pasado año estuve en Tokio. Esta es una gran producción", cuenta el artista. "Me hace ilusión -añade- actuar en Corea, porque al igual que Japón tiene su tradición operística, Corea como China son mercados al alza y se presentan como alternativas de futuro".

Del personaje Le Chevalier Des Grieux, Jordi cuenta que es el "papel romántico por antonomasia. Él es capaz de perdonar cualquier cosa a Manon por amor, capaz de renunciar incluso a sus principios... y todo por ella. Un papel que lo han cantado grandes tenores de la historia como Di Stefano, Gedda, Kraus, Pavarotti...". Como dato anecdótico hay que apuntar que es la primera vez que esta obra se representa en la Ópera Nacional de Corea de Seúl.

A Seúl llega después de pasar brevemente por Jerez para rehacer las maletas tras sus actuaciones en Atenas, donde ha permanecido más de un mes, donde por primera vez actuó en el Teatro Nacional de Atenas, en concreto con 'Romeo y Julietta'. Fue el primero de los numerosos destinos que le esperaba en esta primera parte del año, que para el artista se presenta "especialmente intenso". De Atenas asegura que quedó "muy impresionado. Es una ciudad espectacular. Te echas las manos a la cabeza de ver tanta riqueza arquitectónica y de comprobar que allí están parte de nuestros orígenes".

Tras Seúl toca Canadá, Montreal. También será su primera vez, con la ópera 'Romeo y Julietta'. "También tenía ganas de tener un sitio en Canadá, que es un mercado interesante, y al que había podido ir hace poco con 'Manon' de Massenet pero finalmente no acepté".

A estos dos destinos habrá que unir el Teatro Real, para cerrar la temporada del coliseo, donde estará del 22 de junio al 13 de julio interpretando a Sir Edgardo di Ravenswood dentro de la obra 'Lucía di Lammermoor'.

Hay que recordar que el año para el artista empezó en su tierra, con 'Fausto', en el Teatro Villamarta. Una ópera en la que debutaba "y que ya tenía ganas de cantar, lo que pasa que tenía que esperar por madurez personal y de la voz". Una obra que cantará también este año en el Teatro Real de Madrid. "Hacía tiempo que no cantaba ópera en mi tierra y me hacía mucha ilusión. Me siento muy querido en Jerez".