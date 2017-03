Jerez es música: rock, reggae, flamenco, punk

Jerez es algo más que flamenco dentro del panorama musical. Se trata de una frase pronunciada en ocasiones por muchos de los que se dedican a la música en la ciudad del flamenco, un estilo del cual beben todos los artistas de la zona y que incluso mezclan con los suyos. Dentro de la programación estipulada para el Primavera Trompetera se puede observar este mestizaje de estilos que aportan los jerezanos. De hecho, el festival pretende apoyar a los artistas locales y uno de los cuatro escenarios se denomina 'Jerez es Música'.

"Cuando nosotros empezamos con Los Delinqüentes, en los festivales como el Espárrago y tal siempre había escenarios locales propuestos por los Ayuntamientos, pero eso se ha perdido. Me parece muy bien que Miki Gutiérrez -promotor del evento- haya decidido apostar por los grupos de aquí. Me alegra mucho", dice Dani Quiñones, que participa en el Primavera Trompetera con La Tarambana el sábado a las 18.30 h. en el escenario Libertad. El músico, que fue nominado incluso para recibir un Goya el pasado año, se ha lanzado como vocalista y guitarrista en este grupo: "Tenía ganas de mostrar mis propios temas y la verdad es que es una buena oportunidad porque estamos preparando el disco para sacarlo en Mayo. Hacemos rock y reggae. Además, el 13 de abril estaremos en El Palmar, el 26 de mayo en Algeciras y el día siguiente en Cádiz. El 1 de julio tenemos Sherry Rock".

Curiosamente, el nombre de esa última cita coincide con el del primer disco de Fali Abad. El joven rockero es uno de los últimos fenómenos en las redes: el vídeo de su canción 'Frío', en la que colabora con 'El Kanka' alcanza más de 100.000 reproducciones en Facebook. El sábado estará en el escenario 'Jerez es Música' a partir de las 20 horas: "El Primavera Trompetera para nosotros es un escaparate increíble, sobre todo porque es a escala nacional. Está la cosa muy complicada para tocar en salas, la gente no apuesta por la música en directo, solo quieren versiones, y no confían en los proyectos de composiciones propias". "Haremos un concierto de verdadero 'rockandroll' para poner a la gente patas arriba", advierte con ganas.

Otro joven jerezano que afronta con gran ilusión el festival es 'Cristo. El Mesías de Jerez'. Reconoce que se trata de "una gran oportunidad porque tocamos con grandes grupos". El trabajo de estos músicos es doble, pues el sueldo lo sacan con un empleo que nada tiene que ver en ocasiones con notas musicales: "Tenemos que partirnos los cuernos para juntarnos 5 tíos diferentes, tocar y ensayar". Le acompaña, entre otros, el ex jugador xerecista Juan Pedro Ramos, 'El Pirata' y abren el sábado a las 16.20 horas en el Jerez es Música.

No obstante, no solo habrá 'juventud' jerezana. GAS Drummers lleva "20 años en la carretera", como reconoce su vocalista Dani Llamas, y quieren poner el festival "al rojo vivo" el viernes 31 a la 01.20 horas. "Nosotros nos sentimos bichos raros dentro del festival, lo cual es algo muy bueno. Al ser un festival tan ecléctico pues se hacen ecos de todo tipo de bandas", expone Llamas, que como veterano en estas 'guerras' espera algo concreto del festival: "Que esta gran apuesta de Miki tenga impacto y continuación en el tiempo".

The Explosions aportará veteranía igual que GAS Drummers, aunque los primeros hagan hard rock y los segundos punk, en el Jerez es Música. Actúan el viernes, a las 18.50 horas y avisan: "Vamos a dar mucha caña". "No somos un estilo muy del Primavera, pero me parece bastante bien como se está planteando este festival", afirma José Manuel Méndez, uno de los componentes del grupo. Méndez espera que "esta puesta realizada por Miki salga bien, porque hacen falta este tipo de festivales aquí en la zona. Además, parece que se están alineando los planetas para que todo salga perfecto y este festival se consolide".

Pero solo son algunos de los representantes jerezanos. Tomasito representa a la perfección la mezcla de estilos del festival y le volarán los pies; las Gisy Rock componen una banda muy 'matajare'; DannyBoy pincha ambos días; Enseco mostrará su juventud y valía; e incluso la Mala Rodríguez, nacida en Jerez, dará ese toque local a un festival que poco a poco quiere ir rompiendo fronteras.