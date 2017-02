Miradas de la feminidad

El primer domingo de este Festival no podía presentarse de mejor manera. Con dominio femenino sobre los distintos espacios de la muestra discurrirán tres mujeres distintas, de concepciones diferentes y con propuestas novedosas: Carmen Linares, Fuensanta La Moneta y Melchora Ortega.

Abrirá la jornada a las siete de la tarde Carmen Linares, que presentará en Andalucía su último disco, 'Verso a verso'. La cantaora jiennense vuelve a basarse en la literatura para poner en pie un espectáculo que en esta ocasión gira en torno a los poemas de Miguel Hernández. Tras homenajear con éxito a Juan Ramón Jiménez en 2008 con aquel 'Raíces y alas', la veterana cantaora se sumerge ahora en la obra del escritor de Orihuela y lo hará acompañada por la guitarra de Salvador Gutiérrez, el piano de Pablo Suárez, el contrabajo de Josemi Garzón, la percusión de Karo Sampela y las palmas y coros de Ana María González y Rosario Amador.

A las nueve, Villamarta será testigo del nuevo montaje de Fuensanta La Moneta. En plena madurez artística, la bailaora ha elegido poemas de Santa Teresa de Jesús para plantear 'Divino amor humano'.

"Si lo pudiera contar con palabras, no lo bailaría", explicó ayer la granadina en San Ginés. Pero el baile le tira más que las letras y la joven bailaora no ha tenido más remedio que dar rienda suelta a una inquietud vital que anidaba en ella "hasta que comprendí mi propia visión de la vida, del amor, de la pasión, del ser humano".

Un proceso fraguado en el tiempo y que comenzó con la lectura de las obras completas de Santa Teresa de Jesús. Un libro que se convirtió en referencia de cabecera. Y, tras años acompasados por la madurez vital y artística, ha saltado con fuerza a los escenarios bajo una doble perspectiva, puesto que a los versos de Santa Teresa se le suma su humanidad, tan llena de significados como sus estrofas. A ello contribuyó la aportación de otro poeta -Federico García Lorca-, donde en una conferencia se refiere a Santa Teresa como "la enduendada y flamenquísima". "Ahí lo comprendí todo", aseguró Fuensanta La Moneta, puesto que "vi la relación entre la poética y la espiritualidad" y sintió la necesidad de "expresar" lo que esos versos le aportaban por dentro.

Y del misticismo de La Moneta a la ilusión de Melchora Ortega, que estrenará "el título más largo del Festival", apuntó ayer entre risas. 'Melchora Ortega presenta a la Memole y a su combo flamenco en por los pelos' es el nuevo reto de la jerezana, que ofrecerá doble función en Paúl, hoy y mañana.

"Yo tenía esa cosita y no me atrevía", precisó. Sin embargo, el empujón del atrevimiento se lo dieron tanto Francisco López como David Lagos que idearon a hurtadillas este espectáculo para que "cumpla ese sueño de cantar las cosas que me han acompañado en mi vida". Para llegar a esta orilla, Melchora ha llevado a cabo un trabajo de transformación en el que ha abierto su mente a nuevas ventanas. Sin embargo, "el puzzle ha encajado", dijo satisfecha.

"Inma, Melchora y Memole estará sobre el escenario y va a estar muy divertida", aseguró David Lagos, que también participa como cantaor. Para ello, la trama usa como hilo conductor las diversas acepciones que tiene la expresión "Por los pelos". Y de alguna manera, cada una de ellas aparecerá vinculada a una emoción.

El elenco de este singular montaje incluye al baile de Isabel Bayón, la guitarra de Santiago Lara, el piano de Alejandro Rojas Marcos, los vientos de Diego Villegas, el contrabajo de Antonio Corrales, la percusión de Pedro Navarro, además de las palmas de Rocío Soto y Fernando Galán.