El PP dirá antes de abril si Teófila Martínez es candidata a alcaldesa

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, dijo ayer en Cádiz que a finales del próximo marzo o primeros de abril estarán elegidos los candidatos a todas las alcaldías.

Moreno se reunió ayer en la capital gaditana con los ocho presidentes provinciales de su partido. A saludarlo antes del inicio de la reunión acudió la ex alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, quien no ha aclarado aún si repetirá o no como candidata del PP en las próximas elecciones municipales.

Juanma Moreno se mostró muy optimista ante los próximos comicios. "Salimos a ganar", afirmó tras pintar un oscuro panorama social y político en Andalucía del que culpó al PSOE. "Creo que estamos ante una enorme oportunidad. Después de casi cuarenta años de socialismo, después de veinte últimos años de fracaso en la recetas socialistas, ha llegado el momento en que una mayoría de ciudadanos andaluces cree que tiene que haber alternancia en Andalucía, otro estilo de gobernar".

En su repaso a la situación actual de Andalucía, el presidente del PP comentó que 2018 comienza como ha terminado 2017: "Con un ritmo de creación de empleo y de crecimiento económico vigoroso en el conjunto de España, con 600.000 empleos que se han creado en España y, sin embargo, mientras España sigue creando empleo y creciendo a un ritmo muy superior al de Andalucía, Andalucía sigue descolgándose de esa recuperación económica y de la creación de empleo".

Moreno admitió que es "evidente" que se crea empleo también en Andalucía. "Fruto", precisó, de las reformas realizadas por el Gobierno que preside Mariano Rajoy. "Pero es evidente también", señaló, "que la parálisis del Gobierno andaluz, la falta de reformas, la falta de impulso, la falta de ambición, están condicionando las políticas de empleo y están desacelerando esa creación de empleo que tanto necesitamos en Andalucía".

"En Andalucía", dijo Moreno, "necesitamos crear más empleo que nadie. A más ritmo que nadie para precisamente de una vez por todas superar el déficit que hay entre el resto de España y Andalucía".

Para lograrlo, el presidente del PP apeló a la labor que hace su partido. "Vamos a seguir trabajando", anunció, "para que Andalucía prospere y mejore; y vamos a seguir con ese gran sueño: que Andalucía sea la locomotora económica y social de España. Creo que nos lo merecemos y que es posible".

Antes de la reunión de los presidentes provinciales del PP también le habló a la prensa el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, quien también responsabilizó al PSOE de los problemas que arrastra la provincia gaditana: "Con la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, Cádiz sabe que nunca va a poder tener la oportunidad que se merece".

"Lo que sí sabe Cádiz, por la experiencia de los gobierno populares en la provincia y por la experiencia del Gobierno de España", dijo Sanz dirigiéndose a Juanma Moreno, "es que cuando tú llegues a la presidencia de la Junta de Andalucía, Cádiz no sólo estará en el mapa sino que será una gran prioridad para tu gobierno. Por eso confiamos en tu gobierno y estamos convencidos de que con tu gobierno, Cádiz tendrá el lugar que se merece".

Juanma Moreno explicó, por otro lado, que los presidentes provinciales del PP tenían previsto aprobar ayer un manifiesto en defensa de la prisión permanente revisable, una pena que "debe estar" en el Código Penal, dijo, para quienes asesinan a menores, para asesinatos con agresión sexual y otros delitos graves.

Moreno afirmó que su posición sobre este asunto "demuestra que el PP está en sintonía con la sociedad". "Lo estuvimos cuando defendimos la eliminación del impuesto de sucesiones y lo estamos cuando defendemos una sanidad pública de calidad, cuando defendemos unas medidas para crear empleo y también cuando defendemos que la prisión permanente revisable no se derogue. Sabemos que el 70% de la población andaluza coincide y sintoniza con esta medida necesaria en nuestro Código Penal", añadió.

El presidente del PP andaluz considera que es "una incongruencia" que otros partidos estén en contra de esa pena, "especialmente Ciudadanos". "o es entendible, no es razonable", aseguró. "La pregunta que nos hacemos", comentó, "es por qué si otros países avanzados de la UE, como Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica... por qué si estos países tienen esa medida en su Código Penal y el PP atiende a una mayoría social que la reclama para delitos tan graves, algunos partidos se están planteando quitarla".