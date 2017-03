Un tornado quiso pasear por Sanlúcar

Un viento huracanado, una fuerte racha de viento... Para los sanluqueños, lo que se registró el pasado domingo por la noche en la ciudad de la manzanilla fue un tornado con todas sus letras. Y si no, que se lo pregunten a los numerosos vecinos y empresarios que sufrieron directamente los efectos de la furia meteorológica que se propuso -y consiguió- cerrar aparatosamente la semana en el municipio.

El tornado o lo que fuera remató el tiempo lluvioso que reinó en la jornada dominical de Sanlúcar causando cuantiosos daños materiales en varios puntos de la localidad. Los lugares que resultaron más afectados fueron los accesos de la ciudad por las carreteras de Jerez y El Puerto, así como la avenida Atalaya.

En la carretera de Jerez se desprendió buena parte de la parte alta de la fachada de un concesionario de vehículos nuevos y de ocasión, llegando a provocar graves desperfectos en cuatro coches expuestos para la venta en la zona exterior del establecimiento. Como responsable del negocio, Raúl Mateo atendía ayer a los medios de comunicación atraídos por algunas de las fotografías más desagradablemente espectaculares de las consecuencias de lo ocurrido que comenzaron a circular por las redes sociales la misma noche del domingo. Contaba aliviado que, por suerte, no había sucedido en horario de apertura al público. Por lo demás, los peritos tenían la última palabra en la cuantificación de los daños.

En la carretera de El Puerto también se registraron destrozos de diversa consideración en mobiliario público e instalaciones privadas, tanto viviendas como empresas, entre ellas algunas situadas en el polígono industrial más cercano al campo de fútbol de El Palmar, una zona muy populosa de la ciudad. Algún que otro conductor contaba cómo casi perdió el control de su vehículo cuando se desplazaba por aquella zona de la localidad totalmente ajeno a lo que iba a producirse.

En cuanto a la avenida Atalaya, próxima a ambas carreteras, la fuerte racha de viento derribó un poste de suministro eléctrico, que cayó sobre una parcela utilizada por los vecinos como improvisado aparcamiento. Operarios del servicio hacían lo propio ayer por la mañana para restablecer la normalidad en esta zona del municipio. Tuvieron que sustituir el poste vencido por el viento.

En ese mismo terreno de la avenida Atalaya acabó la cubierta del garaje de una vivienda situada justo al lado. Su propietario, Antonio Romero, se encontraba ya en casa a esas horas cuando se vio sorprendido por el dichoso tornado. "Arrancó de cuajo el techo de mi garaje. Temí por mi casa entera. Parecía un terremoto. En 40 años que llevó viviendo aquí no he visto nada parecido", relataba a este periódico entre un grupo de vecinos interesados por las consecuencias de lo sucedido. Curiosamente, su coche, que se hallaba dentro del garaje, no sufrió ningún daño. También saltaba a la vista los desperfectos provocados por el tornado en viviendas próximas.

El viento huracanado derribó a su paso farolas, vallas publicitarias, árboles -de vías públicas y de viviendas-, señales de tráfico y también muros, además de ocasionar otros desperfectos en diferentes zonas del municipio, incluidas las agrícolas, donde los daños eran evidentes en no pocos invernaderos de La Algaida y Los Llanos de Bonanza. Lo que no había conseguido las fuertes lluvias lo logró el tornado que quiso pasear por Sanlúcar. Ningún vecino recordaba haber visto antes nada igual. Los sanluqueños más sorprendidos aseguraban que habían podido comprobar incluso cómo el fortísimo viento arrancaba de raíz árboles de gran tamaño delante de sus narices.

El Ayuntamiento informó el mismo domingo por la noche que "una fuerte racha de viento" había provocado diversos daños materiales en la carretera de El Puerto. Lo hizo a través de las redes sociales apuntando que, afortunadamente, no se habían producido daños personales.

Efectivamente, no hubo desgracias de esa índole. Más allá de los numerosos desperfectos y el lógico susto de la población, la rápida visita del tornado a Sanlúcar no dejó una huella trágica en esta localidad gaditana.