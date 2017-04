Una semana para abrir la ciudad al mundo

Los atractivos de Jerez durante todo el año no son pocos, pero la Semana Santa se convierte en un auténtico escaparate para la ciudad. Existen diversas hermandades que llaman la atención a los visitantes de manera mayoritaria, aquéllas que cuentan con una mayor tradición, y especialmente, las que guardan alguna relación con las 'artes' jerezanas de todo el año, como el caso de las de los barrios de Santiago y de San Miguel. La saeta, como expresión flamenca de la fe propia de la Semana Mayor, supone uno de los mayores puntos a favor. No en vano, como muestra la imagen que acompaña a estas palabras, jerezanos y visitantes trataban de captar como fuese al 'Zambo' durante la salida de los Judíos de San Mateo.

Eso sí, por lo que ellos mismos explican, suelen visitar Jerez junto a otras ciudades del entorno. Este año, el buen tiempo ha animado a la gente a acercarse a las playas. "Es la primera vez que venimos, somos de Santiago de Compostela", explicaba Emilio Catoira, que desembarcaba el miércoles en la ciudad junto a un grupo de personas mayores, "pero no venimos del Imserso ni nada, es un viaje privado", aclaraba. "Yo quería conocer esta parte de Andalucía, pero no sólo la Semana Santa sino todo, la gente, la ciudad, el paisaje y demás". Pasaron los días previos en Chipiona, Chiclana y Cádiz. "Jerez es una ciudad más señorial, es diferente, con mucha arquitectura, me gusta. Sólo hay que ver sus edificios y pasear por aquí", decía ayer mientras caminaba por calle Larga. "Yo no soy muy devoto, pero quiero conocer esto. Me impresiona el esfuerzo que hacen los costaleros... Si Dios existe, no creo que quiera meterme tanta carga", indicaba con sorna. Para este Viernes ya tenían previsto continuar su viaje por el Sur hacia Sevilla. "Y pasear por la Giralda, que sólo la conozco por la tele, no nos va a dar tiempo de escuchar flamenco ni ver caballos".

Desde Quito, Ecuador, llegaron el miércoles a Jerez cinco visitantes (un matrimonio mayor, junto a su hija, su yerno y su nieto de carrito) que aprovecharon la mañana del Jueves Santo para acudir a ver 'Cómo bailan los caballos andaluces' de la Real Escuela. "Es espectacular", señalaba Rodrigo Rivadeneira, el padre. "Vamos a turistear hoy. Nos ha resultado fácil encontrar la información de la web de aquí de Jerez", decía la hija, Daniela, en referencia a la página municipal. Por contra, en cuanto a flamenco, "querríamos ver, pero no sabemos dónde. Nos han dicho que hoy va a ser un día complicado porque siendo Jueves Santo está todo cerrado", decía ella, "es que lo que más hay son carrozas", remachaba él hablando de los pasos de Semana Santa. Aprovechando la entrevista, se les explicó lo que son las saetas, y que, con su raíz flamenca son muestras de devoción. "Ah, ¿sí? Y eso es por las calles? ¿Dónde podemos verlas?". Se les emplaza a ver la salida de La Yedra, por ejemplo, o alguna recogida del Jueves Santo. "Pero eso es hasta la madrugada, nosotros sólo estamos hoy en Jerez, mañana seguimos de viaje", respondieron.

En esta semana, y sobre todo desde ayer jueves, no es difícil encontrar visitantes en la ciudad. No en vano, los hoteles rondan el 90% de ocupación. Y, por lo que parece, acaban encantados. Aunque Jerez sea una parada de sus rutas.