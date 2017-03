Alberto Gil, revulsivo de lujo

Alberto Gil es uno de esos futbolistas que marcan diferencias. Su calidad, su forma de jugar e incluso su carácter le hacen diferente. Esta temporada, por motivos laborales, no está teniendo en el Xerez Deportivo todo el protagonismo que tuvo en campañas anteriores pero cuando juega siempre aporta. Vicente Vargas confía plenamente en él y cuando el jugador le comentó que lo dejaba porque no podía compaginar su trabajo con el fútbol le animó para que no lo hiciera. Le convenció para que entrenara en solitario cuando no pudiera hacerlo junto a sus compañeros y sus compañeros hicieron el resto.

De las treinta jornadas de competición que se llevan disputadas, sólo ha podido participar en doce pero ha marcado tres goles y ha dado varias asistencias a sus compañeros. Esta semana, su turno de trabajo le impide estar junto al resto del equipo y ha cancelado sus planes personales del fin de semana para acudir al finalmente a Alcalá.

El pasado domingo anotó en el tiempo de descuento ante el San José un gol que vale su precio en oro. Cuando ya nadie apostaba por el equipo, salió a relucir su talento. Libre de marca, controló y fusiló a Linares con la pierna derecha tras recoger un balón desde la banda contraria que le envió David Narváez.

Albertito recuerda que "fue una pasada. Necesitábamos ganar sí o sí después de la derrota en Conil, el partido se nos complicó muchísimo con el gol del San José y cuando todo parecía perdido le dimos la vuelta al marcador. La verdad es que los triunfos así saben mejor. Sufrimos muchísimo pero mereció la pena en esta oportunidad, el equipo le echó casta y le puso muchas ganas. Estaban diluviando y era más complicado pero todo nos salió bien".

En cuanto a su gol, además, desvela que "tenía el presentimiento que iba a marcar, ya me ha pasado en otras ocasiones. A ver si el domingo, si el míster decide darme minutos, me vuelve a suceder lo mismo".

La cita del domingo, admite el xerecista que "es la más complicada que nos queda fuera de casa. El Estrella es tercero y ahí están sus números. En la primera vuelta, le ganamos 3-0 pero tampoco fue tan fácil. Nos jugamos mucho y sabemos que para seguir luchando por algo grande hay que mejorar fuera de casa. Ellos estarán con moral después de empatar en Chapín ante el Xerez DFC. Tienen un buen equipo y en su campo tienen unos buenos números, a ver cómo se nos da el partido. Lo que sí está claro es que tendremos que trabajar muchísimo y estar muy concentrados los noventa minutos".

Con tanta igualdad en la tabla, Alberto no se atreve a hablar de claros aspirantes al ascenso. "Todavía queda un mundo, en ocho partidos puede pasar todo, hay muchos puntos en juego y las diferencias entre los equipos que vamos arriba no son grandes. Hace dos jornadas todo el mundo decía que el Cádiz B ya estaba ascendido, ha perdido dos encuentros seguidos y va a subir seguro pero también va a sufrir. Hay que ir partido a partido y no hacer demasiadas cuentas pero soy optimista, confío en este equipo y vamos a dar muchísima guerra hasta el final".