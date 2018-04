Juan Pedro, con los pies en el suelo

Juan Pedro, entrenador del Xerez CD, se estrenó con triunfo en su primer partido en el banquillo del Deportivo, "un partido bastante bueno tanto en ataque como en defensa y la verdad es que hemos tenido la fortuna de generar ocasiones y acabar en gol. Nos estábamos jugando la vida y pedíamos al equipo sobre todo conseguir solidez defensiva, que es lo que nos ha faltado en la mayoría de partidos que se han perdido. Es muy importante la victoria pero también mantener la portería a cero, haber anulado casi prácticamente al Arcos, hemos sabido defenderlo bien y tan solo han generado dos o tres ocasiones de gol con un campo tan pequeño y con el potencial que tiene".

Pero el Pirata no lanza las campanas al vuelo: "Era una final para nosotros pero nos quedan cinco más, la idea o nuestra intención lógicamente por las circunstancias en las que está el club es cerrar la permanencia matemática lo antes posible y evitar sufrir en los últimos partidos y ya estamos pensando en el próximo partido contra el Espeleño, otra final, un equipo que también está abajo y contra el que nos jugamos muchísimo. Llevábamos dos derrotas consecutivas y este resultado nos da mucha confianza y nos va a dar esa energía y esa positividad que necesitan los equipos para volver a la senda de la victoria y para ir con las máximas garantías de puntuar y no perder para evitar que un rival directo sume tres puntos".

Y es que con 40 puntos la categoría aún no está asegurada: "Es un paso más, un paso más. Era muy importante no perder. Evidentemente a los jugadores les transmitimos la intención de ganar porque jugamos en casa pero viendo cómo está la clasificación el haber perdido hubiese sido un paso de gigante para atrás, y el ganar es un pasito más que hemos dado, sobre todo por romper esa racha de dos derrotas consecutivas y que el equipo vuelva a tener buenas sensaciones para ir a Espiel con las máximas garantías de poder puntuar".

Lamentó la racha del Arcos y explicó que "cuando me hice cargo del Xerez mi primer objetivo era que el equipo rindiera al nivel que tienen los jugadores porque moralmente estaban bastante mal y se está consiguiendo. No se está consiguiendo todos los domingos pero poco a poco lo estamos consiguiendo y yo creo que el Arcos puede competir muchísimo mejor de lo que lo ha hecho porque tiene jugadores para ello" y aseguró que estaba contento con la victoria "pero los últimos diez minutos de mi equipo no me han gustado, hemos recibido una expulsión que nos va a mermar bastante la semana que viene, parece que nos hemos relajado y es que en el fútbol hay que competir siempre, todos los partidos, intentar salir cada entrenamiento y cada partido a darlo todo porque es que no hay otra ley que te garantice conseguir resultados".

Los futbolistas se reconciliaron con la afición y Juan Pedro quiere ver a unos y a otros en los malos momentos: "Pedimos siempre que se note el factor equipo local, aunque esté un poco mermado por las circunstancias que vivimos, pero es importante que tengamos el apoyo de la afición, que siempre está ahí, y la verdad es que tampoco hay que darle mayor importancia a lo que pasó la otra vez porque el fútbol tiene esas cosas y es muy fácil animar cuando el equipo gana 4-0. Nosotros necesitamos que nos animen cuando hemos perdido el partido, cuando estamos pasando circunstancias complicadas, que seguramente en los cinco partidos que quedan volverán a aparecer y ahí es realmente cuando yo quiero ver el verdadero apoyo de la afición igual que a los jugadores. Con el resultado que teníamos ya todo salía, todos se vienen arriba, pero yo quiero ver a mi equipo cuando estamos sufriendo, cuando tenemos el resultado en contra. Ahí es donde realmente se ve la capacidad de un equipo y de un jugador, y evidentemente de la afición también".

Contra el Arcos sobresalió Juan Benítez y el Pirata alabó su trabajo y el de sus compañeros: "Tenemos muchos jugadores con mucha calidad y Juan es uno de ellos, está en un momento muy bueno y nos da muchísimos recursos en ataque pero lo que más me sorprende de Juan es el desgaste y el trabajo defensivo que hace, que quizá es la carencia que él tenía y desde que hemos llegado es el primero en defender y eso nos da un plus: tener un jugador con su calidad, ese último pase que tiene, ese uno contra uno, con gol y que además trabaje defensivamente, eso transmite a los demás y la verdad es que ha completado un partido muy bueno al igual que todo el equipo en líneas generales".