"Nos estamos jugando mucho más que un ascenso"

-Ganando al Chiclana el domingo, el Xerez CD sube si el Ciudad de Lucena no gana. ¿Esta jornada va a ser la decisiva?

-Está claro que puede ser decisiva. A estas alturas ya de la Liga nos quedan dos partidos, dos auténticas finales y nosotros, lo que sí tenemos un poquito a nuestro favor es que esa ventaja que antes tenían los contrarios la tenemos nosotros ahora. Esperemos no perderla el domingo. Esa ventaja consiste en que hace cuatro jornadas, a pesar de que estábamos ganando, no dependíamos de nosotros mismos. Sin embargo, ahora mismo con cuatro puntos estamos ascendidos sin tener que esperar a nadie.

-También puede valer con tres puntos si el Cartaya no gana...

-Lo bonito sería ascender en La Juventud, está claro. Sería lo bonito y ojalá esto sea así pero también está claro que no va a ser nada fácil porque ahí tenemos al Chiclana, que es un muy buen equipo y que está acostumbrado a jugar en este tipo de terreno de juego, que es donde entrena, donde juega. Es un equipo que hace bastante buen fútbol y nos va a crear muchísimos problemas, además de que si pierden aquí, pierden la categoría. Por lo tanto, va a ser un partido a cara de perro y muy muy difícil. Eso es lo que espero del partido.

-¿Espera también la mejor entrada de la temporada?

-Ojalá eso sea así. Creo que ya estos jugadores se merecen que por fin la gente de Jerez dé un golpe en la mesa y vaya al fútbol y nos apoye. Estoy harto de hablar con gente en la calle, esta semana ha sido que no han parado de pararme, no solamente en la Feria sino también por el centro de Jerez y muchos han hablado conmigo. Yo le diría a estas personas que independientemente de que aquí hayan sucedido cosas en el fútbol que a nadie le ha gustado, en estos momentos el Xerez Club Deportivo; el Xerez Club Deportivo, no hay que olvidarlo, lo repito porque este Xerez Club Deportivo se está jugando algo muy importante que es ascender de categoría y por lo tanto, esos xerecistas que están ahí, que a lo mejor llevan dos temporadas sin ir al fútbol, que tienen dudas sobre esto, yo les digo desde aquí que si el Xerez asciende a Tercera puede jugar en Tercera, si asciende a segunda B puede jugar en Segunda B. O sea, que el Xerez tiene vida, que vayan y nos apoyen, que tengamos una gran entrada en La Juventud, que estos jugadores se lo merecen todo: que aparezca la gente por allí, que se vean respaldados. No hay que olvidar que esta plantilla, de 23 jugadores y seis técnicos incluyendo los fisios y el médico, estamos hablando de 30 personas, hay 28 que son de Jerez. Creo que nos merecemos que nuestra gente, nuestra afición, nos apoye y ese apoyo sea que el domingo veamos una gran entrada.

-¿Qué espera de Cartaya?

-Si nos basamos en el equipo que es el Cartaya, en su casa lo hemos visto, creo que le han arrancado muy pocos puntos. Es un buen equipo, un gran equipo que en su casa es muy difícil de vencer. Si el Cartaya trabaja, va a por los tres puntos y compite, el Lucena lo va a tener muy difícil. Claro, si miramos que el Cartaya va en mitad de la tabla, que ya no tiene opciones a subir ni peligro de bajar, está ahí en mitad de la tabla y es un partido en el que no tiene nada en juego y el Ciudad de Lucena se lo juega todo, a simple vista parece que va a ser un partido un poco más fácil para el Lucena que para el Cartaya. Eso es lo que en principio parece sobre el papel. Después, si yo estuviera en la piel del Cartaya está claro que aunque no me jugara nada yo querría ganar y pondría toda la carne en el asador para ganar. Está jugando en casa y pienso que el Cartaya va a querer ganar en su casa ante su público. Pero la realidad es la que es, y la realidad es que el Cartaya no se juega nada y el Ciudad de Lucena sí, pero esperemos que el Cartaya compita como lo ha hecho hasta ahora en su terreno de juego y ojalá empate o le gane al Ciudad de Lucena y ojalá nosotros también ganemos al Chiclana y disfrutemos el domingo en La Juventud.

-Al final no hay concentración...

-Sí, hemos llegado a un acuerdo con ellos pero los trabajos mandan, esto es una categoría amateur. Hay jugadores que no pueden el viernes, hay jugadores que no pueden el sábado, hay jugadores que han cambiado turnos de trabajo para poder estar el domingo y por lo tanto tienen que trabajar el sábado. Entonces, era muy problemático todo y hemos decidido apostar por la honradez de estos jugadores, que hasta ahora han sido muy honrados durante toda la temporada, nadie ha tenido que decirles nada en ningún momento y ha habido no solamente Feria, han habido otras fiestas: Semana Santa, Navidad... Han entrenado, esta semana de Feria han entrenado cuatro días y lo han hecho fenomenal. Vamos a confiar en ellos, hemos estado confiando todo el año y yo creo que hay que seguir confiando en ellos, saben de la importancia de esto, nos estamos jugando mucho más que un ascenso y creo que son conscientes de esto, ojalá nos encontremos al mismo equipo que ha sido durante toda la segunda vuelta.

-Con la Feria, el ambiente en la afición es de euforia. ¿Cómo está la plantilla?

-La plantilla sabe lo que se juega, sabe que el Chiclana no es un equipo fácil. La plantilla sabe que el domingo vamos a tener muchos problemas para ganar el partido y sabe que aquí no pasa nada, esto es un juego, hay que disfrutar en el terreno de juego, hay que trabajar para ganar y simplemente eso. Ni hay que tener ansiedad ni hay que estar nerviosos, simplemente los nervios normales de un partido. Son tres puntos más, que sí, que nos estamos jugando muchísimo pero esto es un juego y no pasa nada. Que los jugadores sigan disfrutando y que sigan haciendo las cosas como hasta ahora lo están haciendo.