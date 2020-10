Antonio Banderas apuesta por 'Company' de Stephen Sondheim para la nueva producción del Teatro del Soho

Misterio desvelado: si a finales del pasado mes de agosto Antonio Banderas apuntó que este mismo de octubre empezarían los ensayos a través de un workshop de la nueva producción musical del Teatro del Soho Caixabank, aunque sin desvelar el título dado que aún no estaban comprometidos los derechos, finalmente las cartas han quedado boca arriba este miércoles. Y, como siempre que se trata de Antonio Banderas, de manera espectacular: el actor compareció junto a su compañía en la presentación de la nueva temporada del Teatro del Soho para interpretar, cantar y bailar un fragmento de Company, el legendario musical de Stephen Sondheim, estrenado en Broadway en 1970, que tomará el relevo de A Chorus Line para volver a conquistar el corazón del público y, de paso, la taquilla. En este adelanto de unos cuatro minutos de duración, Banderas actuó acompañado de buena parte de los intérpretes del elenco de A Chorus Line, de la orquesta del Teatro del Soho y de su director musical, Arturo Díez Boscovich, que volverá a hacerse cargo de la partitura. Tal y como explicó Banderas, una vez que concluya el workshop este mes de octubre, tanto él mismo como el resto de artistas implicados retomarán otros compromisos (incluidas, si el coronavirus lo permite, las funciones de A Chorus Line previstas para enero y febrero en Madrid) para regresar a los ensayos en verano y estrenar Company en octubre de 2021. La intención de Banderas es mantener el musical a partir de entonces nada menos que ocho meses en la cartelera del Teatro del Soho con él como protagonista en todas y cada una de las funciones: "He dado órdenes a toda la gente que me rodea de que me reserven esos ocho meses. Y así va a ser. Soy muy pesado cuando me pongo", explicó el actor entre risas.

Con una puesta en escena sencilla pero efectiva, con un nutrido grupo de cantantes, bailarines y músicos en escena y con Banderas cantando a plena voz como absoluto protagonista en el centro de la composición, el adelanto de Company celebrado este miércoles en el Teatro del Soho para el anuncio de su nueva producción en Málaga entrañó una suerte de bálsamo harto significativo en un contexto cultural e histórico marcado a fuego por las incertidumbres del coronavirus. Todas las fechas señaladas iban acompañadas del consabido "si la situación lo permite", pero la intención de Banderas es determinante. La directora ejecutiva del Teatro del Soho, Aurora Rosales, insistió, de hecho, en que si bien todos los artistas habían comparecido sin mascarilla, se habían tomado todas las medidas sanitarias en vigor y todos y cada uno de los intérpretes habían sido sometidos a una "vigilancia exhaustiva" para poder subir a escena a cara descubierta. Banderas confirmó que tiene ya todos los permisos para poner en marcha el musical y que el proceso será considerablemente más plácido de lo que fue en A Chorus Line en cuanto a los derechos: "Los titulares de los derechos de A Chorus Line no permiten que se hagan variaciones en prácticamente ningún aspecto en relación con la producción original. Es decir, no podíamos cambiar ni una coma. Fue un trabajo interesante ya que pudimos contar en Málaga con Baayork Lee y el resto de asesores de Broadway. Pero para Company todo va a ser muy distinto: Stephen Sondheim quiere ver siempre nuevas versiones de su obra, tanto que no podemos copiar ninguno de los montajes que ya se han hecho. Tenemos que producir el nuestro propio. Y eso es justo lo que vamos a hacer". La traducción del libreto original de George Furth, en este sentido, cuenta ya con la traducción al castellano de Roser Batalla e Ignacio García May.

Otra ventaja con la que cuenta Banderas es la consolidación de su compañía tras la experiencia de A Chorus Line: "Hemos montado este pequeño adelanto en apenas cuatro días, pero para nosotros esto ha significado, sobre todo, la oportunidad de volver a vernos y de trabajar juntos otra vez, de levantar el telón del Teatro del Soho, algo que echábamos mucho de menos. Salvo algunas incorporaciones que precisamente estamos estudiando a través del workshop, con artistas curtidos en el mundo de los musicales, la compañía va a ser la misma, y esto nos aporta una seguridad enorme". Apuntó igualmente el malagueño que la orquesta se verá ampliada "posiblemente hasta los treinta músicos" y que para las funciones de Company el Teatro del Soho se va a transformar "radicalmente, tal vez con un escenario circular y el público dispuesto alrededor", para una puesta en escena con un tono "más onírico". Insistió Banderas en que su compromiso con el teatro musical es una prioridad desde que el infarto cardiaco que sufrió en enero de 2017 "me hizo ver las cosas de otra manera. Tendemos a creer que no nos vamos a morir nunca, pero no es así. Por eso hay que poner todo el empeño en hacer lo que verdaderamente queremos hacerlo, lo que más nos gusta".

Las entradas para los espectáculos programados hasta diciembre salen ya a la venta este miércoles

En cuanto a la programación del Teatro del Soho, Con lo bien que estábamos (Ferretería Esteban), la obra de José Troncoso, abrirá con dos funciones el 31 de octubre y el 1 de noviembre un cartel que se prolonga hasta el verano de 2021. Las entradas para los espectáculos programados hasta el próximo es de diciembre salen a la venta ya este miércoles, y mientras que las del resto de la programación "irán saliendo a tenor de la evolución de la situación sanitaria, ante la perspectiva de que tengamos que introducir modificaciones", tal y como explicó Aurora Rosales, quien señaló igualmente que, de momento, el aforo del teatro queda reducido a 500 butacas de las cerca de 900 disponibles para las mayores garantías de las distancias de seguridad entre los espectadores. De momento el menú incluye un recital del tenor José Bros con la Orquesta Filarmónica de Málaga (4 de noviembre), La gaviota de Chéjov bajo la dirección de Álex Rigola con Irene Escolar (6 y 7 de noviembre), Shock (El Cóndor y el Puma) de Andrés Lima (con tres funciones del 20 al 22 de noviembre), dos conciertos de la Orquesta Filarmónica de Málaga con El Mesías de Haendel (22 y 23 de diciembre), Viejo amigo Cicerón con José María Pou (con tres funciones del 8 al 10 de enero), el cuarteto de cuerda Salut Salon (16 de enero), Cris, pequeña valiente de El Espejo Negro (en enero), un ciclo de flamenco en febrero, Eva contra Eva de Silvia Munt con Ana Belén en marzo, El Príncipe Constante de Calderón con Lluís Homar y en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico (del 19 al 23 de mayo) y la producción propia del Teatro del Soho, En la Pista, de John Godber, en versión de Ignacio García May y la dirección de Marc Montserrat-Drukker, en julio. Además, Dani Rovira ofrecerá en noviembre dos funciones solidarias de su espectáculo Odio. Y el próximo martes 27 de octubre la compañía malagueña Jóvenes Clásicos grabará en el Teatro del Soho su espectáculo Canciones de Olmedo para el Escena Theatre Festival de Los Ángeles.

Más allá de esta programación, la intención de Antonio Banderas es que el Teatro del Soho Caixabank siga creciendo "con un segundo teatro diferente, de carácter alternativo y especialmente dirigido a un público más joven" que estará habilitada en las instalaciones de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (Esaem). Apuntó Banderas igualmente la futura creación, en paralelo, de una escuela "donde los alumnos puedan aprender todos los oficios del teatro, no sólo la interpretación". Si hacían falta motivos para la ilusión aquí está, tal vez, nuestro clavo ardiendo.