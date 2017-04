Andrés "El Cádiz fue mejor"

Andrés Sánchez, técnico del Guadalcacín FSF, aseguró tras el derbi que enfrentó a su equipo con el Cádiz que las visitantes se llevaron los tres puntos de forma merecida pero no cree que la derrota vaya a afectar a sus jugadoras. El triunfo de las gaditanas ha apretado la clasificación, que sigue liderando el Guadalcacín pero sólo gracias al gol 'average' particular.

El entrenador del líder del Grupo 3 de la Segunda División nacional apunta que "de lo extradeportivo me quedo con la aceptación del público de casa, con la deportividad que hubo y con el gran comportamiento de un pabellón lleno" y con respecto al partido afirmó que "mis jugadoras lucharon hasta el final ante un equipo bien situado, que defendió a un cuarto de cancha y que creo que mereció ganar. Nosotros pusimos el ímpetu, la garra y la fuerza, tiramos mucho a puerta, pero ellos generaron bastante ocasiones para tener el marcador que tuvieron".

El Cádiz hizo valer su contraataque para llevarse los tres puntos. Según Sánchez "hicieron sota, caballo y rey pero lo hicieron muy bien. Vinieron a defender y a aprovechar las que tuvieran y lo consiguieron. Son jugadoras con bastante calidad y tácticamente muy bien dotadas".

La afición local protestó mucho la actuación de los colegiados, especialmente una falta a Clara antes del 0-2. El técnico del cuadro jerezano fue taxativo en esta cuestión. "El Cádiz no ganó por el árbitro sino porque es muy buen equipo y porque fue mejor que nosotros. Nos hicieron tres goles y mi equipo lo intentó siempre pero va segundo por algo y no es tan fácil hacerles un gol ni desajustarlo".

En la segunda mitad emergió la figura de Paula, portera visitante: "La guardameta de ellos es muy buena. Tenemos la suerte de que el sábado teníamos a las dos mejores porteras de Andalucía. Cuando tuvo que intervenir lo hizo muy bien y la mía, también. Cuando creímos que podíamos acercarnos ellas nos daban otro susto. En las estadísticas veremos infinidad de lanzamientos pero hay que finalizar. Si aciertas en un 20 por ciento de lo que tiras el partido se gana".

Ahora, Guadalcacín y Cádiz están empatados con 58 puntos, con el cuadro jerezano aún por delante. "No hay margen de error ni para uno ni para otros pero para el Cádiz supondrá una inyección anímica bastante fuerte y para nosotros supone que queda mucha Liga y que hay que seguir luchando".

El Guada ha visto cómo se ha volatilizado una ventaja de 5 puntos en pocas semanas pero Andrés Sánchez confía en que no afecte al grupo: "Ha sido por méritos de ellas, no por deméritos de nosotros. Esto (la derrota) se olvida en unos días, pero igual que si se hubiera ganado. Hay que ir a Don Bosco a intentar ganar. Sí es verdad que había mucha ilusión porque el polideportivo se llenó y fue un golpe duro pero no creo que mis jugadoras se vayan a ver afectadas. Una derrota no es el fin del mundo, hay que desdramatizar un poco".