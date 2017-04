Cádiz B-Puente Genil y la visita del Estrella a Lucena, duelos claves

Cádiz B-Salerm Puente Genil, a partir de las doce en El Rosal, y Ciudad de Lucena-Estrella San Agustín en el Municipal a las doce y media, son los dos partidos más atractivos de la jornada y sobre los que están puestas las miradas de los aficionados tanto del Xerez CD, que goleó ayer al colista y se coloca cuarto con 56 puntos, como del Xerez DFC. De los resultados que se den en esas dos citas dependen mucho sus opciones de ascenso.

El líder recibe al segundo, en un gran momento, después de golear al San Juan y cortar su racha de dos derrotas consecutivas ante Xerez DFC en Chapín y Ciudad de Lucena en casa, mientras que los sevillanos llegan a Lucena después de firmar dos empates, curiosamente ambos a dos y de forma consecutiva ante el XDFC en Chapín y la pasada jornada en el Ciudad de Alcalá ante el Xerez CD.

Por su parte, la Roteña recibe al Pozoblanco, un rival de los llamados a estar arriba que ya ha perdido sus opciones de ascenso a Tercera y que sólo se juega quedar lo más alto posible en la tabla. A los rojillos, en plena crisis de resultados, sólo les vale la victoria si quieren seguir teniendo unas mínimas opciones de conservar la categoría.

José Luis Otero, preparador del cuadro roteño, no podrá contar con Vicente, enfermo, ni con Hermida, recuperándose de una operación en el brazo ni tampoco con Pepe Reales, igualmente lesionado. Por contra, sí está disponible Jony, una vez cumplido su partido de sanción. En la escuadra visitante son bajas los centrales Santacruz y Domingo, lesionados, y por motivos personales son dudas hasta última hora Fran, Bermúdez y Moreno. Rafa Carrasco no sabrá hasta esta misma mañana si se suben o no al autocar para viajar.

Mientras, el Chiclana de José Antonio Neva, que se estrenó con triunfo la pasada jornada en el Navarro Flores ante el Rota, recibe a un complicado La Palma. Los blancos necesitan otros tres puntos para seguir abriendo brecha con la zona de descenso.