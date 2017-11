Chapín, vetado para el XCD

El Xerez Club Deportivo no pierde la fe y pretendía regresar a Chapín pero el Ayuntamiento no está por la labor. El club había solicitado a la Delegación de Deportes el estadio para disputar sus próximos compromisos como local. Una vez más ha obtenido el no por respuesta y los argumentos cada vez son más complicados de entender.

El pasado día 10, el Xerez CD envió un escrito a la Delegación de Deportes -debe hacerlo quince días antes de la fecha del encuentro según las ordenanzas vigentes- para pedir, previo pago de la totalidad del importe por utilizar el campo, que le concediesen las instalaciones para recibir al Gualdacacín en el que será el primer enfrentamiento de Liga entre ambos clubes el próximo 3 de diciembre (jornada 17ª de Liga) y al Cádiz B (jornada 19ª) quince días más tarde. Nada de nada, al menos en lo que a la primera de esas dos importantes citas se refiere.

Chapín se encuentra en estos momentos cerrado por la resiembra, se abrirá la próxima semana y un informe de Medio Ambiente aconseja que sólo se dispute allí un partido el próximo fin de semana para evitar que el césped se estropee, de ahí el no de Deportes. El único encuentro que se jugará será el que mida el domingo al Xerez Deportivo FC y al Isla Cristina. El XDFC ha tenido que disputar sus dos últimos compromisos como local en el Puntas Vela de Rota.

Con esta recomendación de Medio Ambiente, Deportes también tendría que decir no a la petición que el Jerez Industrial realizó ayer mismo tras conocer que no podrá utilizar La Juventud para recibir al Recreativo Portuense porque el césped aún no está listo. La pasada semana, el equipo blanquiazul tuvo que jugar su partido ante El Torno en las instalaciones de La Canaleja.

La última vez que el Xerez CD pudo utilizar Chapín y también pasando por caja fue la pasada temporada, cuando en la segunda jornada de Liga solicitó el Municipal para albergar el derbi contra el Xerez Deportivo FC y abonó 3.079 euros.

Esta temporada, el Xerez CD ya lo solicitó para albergar el doble compromiso frente a Alcalá y Ceuta pero Deportes le denegó el uso por presentar la petición fuera de plazo. En esta oportunidad, el club ha cumplido con todos los pasos que requieren las ordenanzas pero se ha vuelto a encontrar con un nuevo obstáculo, que el césped no aguanta dos partidos.